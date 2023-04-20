УГМК получила 7 млрд рублей дивидендов от «Кузбассразрезугля»

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) в январе 2023 года получила дивиденды в размере 7 млрд руб. от дочерней компании «Кузбассразрезуголь» (КРУ), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность УГМК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бренд УГМК

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Бренд УГМК

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В годовом отчете КРУ отмечается, что на основании протокола внеочередного собрания акционеров от 10 января 2023 года начислены дивиденды на обыкновенные акции из расчета 1,9 руб. на бумагу за счет прибыли, полученной по итогам деятельности за 2018 год. «Общая сумма, направленная на дивиденды, составила 12 млрд руб.»,— приводит «Интерфакс» цитату из документа.

В 2022 году КРУ увеличил чистую прибыль до 121,7 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период. Выручка компании составила 431,5 млрд руб., что больше в 1,6 раз. По данным отчета КРУ, УГМК владеет 58% компании.

Напомним, в прошлом году Искандар Махмудов и его деловой партнер Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК и еще ряда активов. В июле 2022 года покинул свой пост генеральный директор УГМК Андрей Козицын, его должность занял Эльфат Исмагилов, который ранее был председателем совета директоров компании.

КРУ специализируется на добыче каменного угля открытым способом. Предприятия компании добывают энергетический и коксующийся уголь. УГМК осуществляет продажу продукции из цветных и сопутствующих им металлов, добытых и произведенных в России.

Полина Хабарова

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