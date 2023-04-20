Служба безопасности Молдавии распорядилась заблокировать три сайта российских СМИ

Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) приказала местным поставщикам услуг связи заблокировать три сайта российских СМИ: politnavigator.net, politnavigator.news и news-front.info. Ведомство объясняет приказ тем, что эти сайты распространяют дезинформацию, затрагивающую национальную безопасность в условиях чрезвычайного положения, передает пресс-служба СИБ.

Адреса politnavigator.net и politnavigator.news принадлежат изданию «Политнавигатор». Как сообщается в разделе «О проекте», издание освещает события на Украине, в России, Белоруссии, Молдове. Корреспонденты «Политнавигатора» также работают в Сербии, Польше, странах Закавказья и Средней Азии.

«Проект стартовал зимой 2014 года в разгар трагических событий в Киеве и изначально был посвящен Украине. Впоследствии тематика издания стала постепенно расширяться на постсоветское пространство и другие зоны интересов России»,— говорится на сайте «Политнавигатора».

Издание News Front, сайт которого СИБ также приказал заблокировать, заявляет своей целью объективное освещение событий в России, в Донбассе, на Украине и Балканах, в Сирии, Казахстане, Белоруссии, Молдавии и во всем мире. Наши редакции работают в Болгарии, Сербии, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Грузии и Венгрии, добавили в издании.

26 февраля 2022 года СИБ потребовала заблокировать в Молдавии сайт информагентства «Sputnik Молдова». С 7 марта прошлого года власти Молдавии запретили радиовещание агентства в стране.

В декабре прошлого года в Молдавии также приостановили лицензию и оштрафовали местные отделения российских телеканалов «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», ТВ-6, «НТВ-Молдова», а также телеканалы Orhei TV и Accent TV из-за «отсутствия достоверной информации в отражении событий в стране», а также событий на Украине. В МИД РФ заявили, что расценивают приостановку лицензии как «циничное ущемление прав национальных меньшинств».

Эрдни Кагалтынов