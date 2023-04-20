Правительство Омской области приняло дополнительные меры поддержки мобилизованных, военнослужащих по контракту
и добровольцев – участников СВО. Они также распространяются на юридические лица, учредителей и руководителей. В частности, арендаторам областного имущества и земельных участков будет предоставлена отсрочка на срок прохождения военной службы и 90 дней после ее окончания.
Получатели этой льготы в том числе смогут расторгнуть договоры аренды без штрафных санкций. Региональные меры приняты в соответствии с поручением правительства РФ, говорится в сообщении региональных властей.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко также поручил региональному министерству имущественных отношений
рассмотреть возможность распространить меру поддержки и на членов семей участников СВО.
В начале апреля Виталий Хоценко создал межведомственную комиссию по вопросам деятельности государственного фонда поддержки ветеранов на территории региона. Соответствующий указ он подписал 31 марта, в первый день работы в Омской области.