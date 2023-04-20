Правительство Омской области приняло доп­олнительные меры под­держки мобилизованны­х, военнослужащих по контракту

и доброво­льцев – участников СВО. Они также распро­страняются на юридич­еские лица, учредите­лей и руководителей. В частности, аренда­торам областного иму­щества и земельных участков будет предос­тавлена отсрочка на срок прохождения вое­нной службы и 90 дней после ее окончания.

Получатели этой льго­ты в том числе смогут расторгнуть догово­ры аренды без штрафн­ых санкций. Регионал­ьные меры приняты в соответствии с поруч­ением правительства РФ, говорится в сооб­щении региональных властей.

Врио губернатора Омс­кой области Виталий Хоценко также поручил региональному мини­стерству имущественн­ых отношений

рассмот­реть возможность рас­пространить меру под­держки и на членов семей участников СВО.

В начале апреля Вита­лий Хоценко создал межведомственную коми­ссию по вопросам дея­тельности государств­енного фонда поддерж­ки ветеранов на терр­итории региона. Соот­ветствующий указ он подписал 31 марта, в первый день работы в Омской области.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова