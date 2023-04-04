В Омской области создана комиссия для работы с ветеранами СВО

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко создал межведомственную комиссию по вопросам деятельности государственного фонда поддержки ветеранов на территории региона. Соответствующий указ он подписал 31 марта, в первый день работы в Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

«Рано или поздно специальная военная операция закончится, а мы уже сейчас должны заботиться о ветеранах СВО… Для нормальной реабилитации нам уже сейчас нужно перестроить свою работу и уделить должное внимание»,– пояснил создание новой структуры господин Хоценко в своем Telegram-канале.

Как указывается в документе, основной задачей комиссии является «рассмотрение вопросов, связанных с государственной поддержкой ветеранов СВО и их семей» и работой филиала госфонда. Ее председателем стал первый заместитель председателя омского правительства Валерий Бойко. Всего в составе комиссии 28 человек.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», супруга губернатор Кемеровской области Сергея Цивилева Анна была назначена председателем государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

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Валерий Лавский