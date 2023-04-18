В Удмуртии отменено традиционное шествие «Бессмертного полка»

В 2023 году шествие «Бессмертный полк» в привычном очном формате не состоится по всей стране в целях безопасности, сообщается на официальном сайте акции. Вместо этого организаторы предлагают альтернативные варианты. Среди них размещение портретов своих близких ветеранов на машинах, в соцсетях, печать фотографии на футболках.

«9 мая — это праздник, и основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину. Каждый может выбрать удобный для себя формат Бессмертного полка и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», — сказала сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Напомним, ранее шествия отменялись в 2020 и 2021 годах из-за коронавирусных ограничений.