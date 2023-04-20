В Сочи рекомендовали отказаться от отдыха у воды из-за прогноза о сильных дождях

В Сочи со второй половины дня 20 апреля до утра 21 апреля местами прогнозируется сильный дождь, возможна гроза. Жителям города и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять меры предосторожности, сообщает МЦУ Сочи в Telegram-канале.

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«В горах на высотах свыше 1,5 тыс. м сохраняется слабая лавиноопасность»,— говорится в сообщении.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

В Краснодаре также в четверг, 20 апреля, прогнозируют дожди, грозы и понижение температуры. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что синоптическую ситуацию в атмосфере над Краснодарским краем продолжит формировать черноморский циклон.

Тат Гаспарян

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