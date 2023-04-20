В Краснодаре 20 апреля ожидаются дожди и грозы, а также понижение температуры. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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Синоптическую ситуацию в атмосфере над Краснодарским краем продолжит формировать черноморский циклон.

«Однако теперь он будет разворачиваться к региону своей более холодной частью и, помимо дождей и гроз, вызовет и понижение температуры»,— отметил Михаил Леус.

Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Ветер западный 3–8 м/с, при грозе порывистый.

Тат Гаспарян

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