«Красное Сормово» и РУМО договорились о сотрудничестве в развитии судостроения

Завод «Красное Сормово» и АО «РУМО» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно касается разработки энергетических установок, дизелей на базе двигателей внутреннего сгорания производства РУМО, запчастей, инструментов и принадлежностей. Об этом сообщили в пресс-службе судостроительного предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

РУМО представил «Красному Сормову» прототип дизельного двигателя «РУМО-535» для судов класса «река—река». Он может использоваться в качестве главного двигателя, основного или резервного электроагрегата. Оборудование пока испытывают на заводе-изготовителе.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Красному Сормову» необходимо заместить около 75% иностранных комплектующих при сборке судов, в том числе двигатели и рулевые колонки.

«В условиях международных санкций разработана обновленная программа гражданского судостроения России, предполагающая строительство судов с максимальным использованием отечественного оборудования. "Красное Сормово" будет активно участвовать в этой работе, и мы заинтересованы в расширении сотрудничества как с нижегородскими профильными предприятиями, так и с поставщиками из других регионов»,— сказал генеральный директор «Красного Сормова» Михаил Першин.

Анастасия Еремина