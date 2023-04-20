Ростехнадзор выясняет причину пожара на «Распадской»

Специальная комиссия Ростехнадзора выясняет причины и обстоятельства, при которых произошел пожар на шахте «Распадская» в Кузбассе. «Сейчас будет работать комиссия Ростехнадзора, будут определены причины, потом комиссия даст разрешение на продолжение работ. Одновременно надо устранить те незначительные, но все-таки последствия. Угрозы шахте, угрозы людям на сегодняшний момент нет», - прокомментировал глава Кемеровской области Сергей Цивилев (цитата по ТАСС).
Возгорание на шахте «Распадская» произошло 19 апреля на глубине нескольких сотен метров. На поверхность были выведены 275 горняков. Медицинская помощь понадобилась одному человеку, его госпитализировали в больницу Междуреченска.
Шахта «Распадская» была запущена в декабре 1973 года, имеет более 1,2 млрд тонн балансовых запасов. Как указано на сайте ПАО «Распадская», проектная мощность шахты — 7,5 млн тонн угля в год, протяженность действующих горных выработок — более 220 км. Добыча ведется на глубине около 600 м.