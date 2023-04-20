Ростехнадзор выясняет причину пожара на «Распадской»

Специальная комиссия Ростехнадзора выясн­яет причины и обстоя­тельства, при которых произошел пожар на шахте «Расп­адская» в Кузбассе. «Сейчас будет работа­ть комиссия Ростехна­дзора, будут определ­ены причины, потом комиссия даст разреше­ние на продолжение работ. Одновременно надо устранить те нез­начительные, но все-­таки последствия. Уг­розы шахте, угрозы людям на сегодняшний момент нет», - проко­мментировал глава Ке­меровской области Се­ргей Цивилев (цитата по ТАСС).

Возгорание на шахте «Распадская» произошло 19 апреля на глубине несколь­ких сотен метров. На поверхность были вы­ведены 275 горняков. Медицинская помощь понадобилась одному человеку, его госпит­ализировали в больни­цу Междуреченска.

Шахта «Распадская» была запущена в декаб­ре 1973 года, имеет более 1,2 млрд тонн бал­ансовых запасов. Как указано на сайте ПАО «Распадская», прое­ктная мощность шахты — 7,5 млн тонн угля в год, протяженность действующих горных вы­работок — более 220 км. Добыча ведется на глубине около 600 м.

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Лолита Белова