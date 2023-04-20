Полиция Петербурга ищет того, кто под видом школьника позвал президента обсудить СВО

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга установили непричастность учащегося одной из школ Петроградского района к приглашению обсудить победу в СВО с Владимиром Путиным. Письмо было направлено в администрацию президента по электронной почте, пишет «Фонтанка».

Как сообщили в администрации района, с ребенком и мамой провели беседу. Выяснилось, что мальчик учится в кадетском классе и очень положительно характеризуется со стороны учителей.

«Непричастность школьника подтверждена. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту»,— отметили представители Петроградского района.

Как ранее писал «Ъ-СПб», в письме, отправленном якобы от имени школьника, изъявлялось желание обсудить СВО с главой государства. При этом автор просил не отказывать ему в просьбе, поскольку он якобы будет вынужден захватить учеников своей школы в заложники с помощью винтовки Мосина. К письму было приложено фото молодого человека с оружием.

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