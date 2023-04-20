Школьник из Петербурга пригласил президента обсудить победу в СВО, грозясь захватить свою школу

Подросток из Петроградского района Санкт-Петербурга написал письмо на электронную почту администрации президента, предлагая главе государства встретиться и обсудить победу в СВО. В ином случае он грозился взять в заложники учеников своей школы, пишет 20 апреля «Фонтанка».

Накануне к 15-летнему молодому человеку пришли сотрудники ФСБ. Его письмо в администрации президента получили 17 апреля. По предварительной информации, в нем школьник изъявлял желание обсудить с Владимиром Путиным победу в СВО. При этом он просил не отказывать ему в просьбе, иначе он якобы захватит учеников своей школы в заложники с помощью винтовки Мосина. К письму он приложил фото молодого человека вместе с оружием.

В школе ничего опасного в ходе проверки не нашли. Сотрудники ФСБ после диалога передали его матери. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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