В Самарской области подорожали сахар и яблоки

Цены на ряд товаров и услуг в Самарской области за неделю изменились. В частности, за минувшие семь дней в регионе подешевели свежие помидоры (на 5%; 222,5 руб за 1 кг), картофель (на 4,8%; 32,1 руб. за 1 кг) и столовая свекла (32 руб. за 1 кг, на 3,6%). Об этом сообщает Самарастат.

Также за указанный период в области снизились цены на полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,7%; 509,5 руб. за один кг) и пшеничную муку (на 2,9%; 41,1 за один кг). Одновременно с этим в регионе за это время подорожали сахар-песок (58,68 руб. за 1 кг; на 2,4%), репчатый лук (на 2,8%, 48,2 руб. за 1 кг) и яблоки (на 2,4%; 107 руб. за 1 кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось о том, что в марте индекс потребительских цен в Самарской области составил 100,35%. В отношении к декабрю минувшего года показатель был равен 101,48%.

Георгий Портнов