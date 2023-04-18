Индекс потребительских цен в Самарской области составил 100,35%

Индекс потребительских цен в марте текущего года по Самарской области был равен 100,35%. В отношении к декабрю минувшего года показатель составил 101,48%. Информацию разместил Самарастат.

Также, по данным ведомства, индекс потребительских цен на продовольственные товары в Самарской области в отчетный период был 100,42%, на непродовольственные товары показатель в регионе был равен 100,09%, на услуги – 100,62%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для сравнения: в марте минувшего года индекс потребительских цен в Самарской области в отношении к декабрю 2021 года составил 109,80%. Ранее сообщалось о том, что в регионе показатель инфляции сократился до 11,90%.

Георгий Портнов