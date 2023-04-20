Дмитрий Артюхов поручил внедрить в школьные учебные планы ЯНАО курсы по истории стран Востока

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил департаменту образования ЯНАО внедрить в учебные планы дополнительные курсы по истории и культуре стран Востока. Об этом он сообщил во время ежегодного доклада о положении дел в регионе.

«Изменения в мире заставляют по-новому смотреть на привычный набор школьных знаний. Они всегда у нас были евроцентричны. Мы хорошо знаем историю западного мира, но что мы знаем о Востоке? Тем временем в Азии сегодня находятся самые динамично развивающиеся экономики мира. Нашим ребятам это очень пригодится в будущем»,— пояснил господин Артюхов.

В конце прошлого года губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа попал под санкции США. До этого ограничения против него ввели Великобритания и Канада. Дмитрий Артюхов называл попадание в санкционные списки «высокой оценкой» его работы. «У России есть только два союзника, остальные — пусть вводят санкции»,— заявлял губернатор Ямала.

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