Суд в Удмуртии продлил меру пресечения Дмитрию Талантову по делу о фейках про армию РФ

Суд продлил срок содержания под стражей экс-президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, обвиняемого в распространении фейков о действиях российской армии и в разжигании вражды (п. «а» и п. «д» ч. 2 ст. 207.3, а также ч. 2 ст. 282 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, под стражей он будет до 26 июля.

Напомним, по версии следствия, господин Талантов разместил пять постов, в которых выражал свое резкое мнение и давал оценку происходящего в Донбассе. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что информация в постах призвана разжигать враждебность к российской армии и представителям власти. Экс-президент республиканской адвокатской палаты также являлся одним из основных защитников обвиненного в госизмене бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.