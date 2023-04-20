Жилой комплекс Novella – финалист Urban Awards 2023

В этом году на конкурс подано рекордное количество заявок. По словам организаторов, в нём сегодня участвует 98% застройщиков

Пройти многоступенчатый отбор и попасть в число лучших ЖК Novella помогли сразу несколько составляющих, на которых застройщик, компания «АСК» (входит в холдинг AVA Group), сделал особый акцент.

1. Удачное месторасположение с развитой инфраструктурой.

Семейный комплекс Novella находится в тихом районе Краснодара - Энка. Рядом школы, частные и муниципальные детские сады, поликлиники, спортивные, развлекательные и торговые центры. Внутри самого комплекса первые этажи отданы под коммерческие помещения, а значит, что всё необходимое "под рукой'. В микрорайоне для жителей комплекса предусмотрены две новые школы и детский сад. По ним ведутся проектные работы.

2.Закрытый большой двор с ландшафтным дизайном, автополивом и игровыми площадками.

В ЖК Novella двор предназначен исключительно для отдыха и развлечений. Все места для машин, в том числе строящийся многоуровневый паркинг, вынесены за периметр дома. Игровые площадки разделены на возрастные зоны и изготовлены из безопасных материалов. Песочница для самых маленьких жителей покрыта тентом для защиты от солнца и дождя.

В любую погоду во дворе комфортно, благодаря высаженным деревьям и кустарникам, установленным лавочкам и архитектурным формам, оборудованным аллеям и беседкам.

3. Улучшенные фасады и просторные входные группы.

В каждом подъезде предусмотрены красивые мягкие зоны для общения и отдыха, специальные помещения для колясок и велосипедов, а также лапомойки для питомцев.

4. Малое количество квартир на этаже и удобные планировки.

В ЖК Novella на одном этаже располагается от 3 до 6 квартир. Квартиры предлагаются с различными планировками и отделкой, в том числе с уже готовым ремонтом.

5. Наличие элементов системы "Умный дом".

Управление домом осуществляется через специальное мобильное приложение. С его помощью можно связаться с управляющей компанией, оставить заявку, вызвать специалистов, разместить объявление и присоединиться к программам лояльности.

ЖК NOVELLA - финалист премии в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Южного и Северо-Кавказского ФО».

В 2022 году AVA Group победил с объектом Role Clef в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса».

В этом году холдинг поддерживает сегмент элит-класса как партнер номинации.

«AVA Group в 2023 году второй раз выступает партнером Urban Awards. Эксперты компании также представлены в Совете жюри премии. В этом году номинантов оценивает вице-президент по коммерции и цифровизации AVA GROUP Татьяна Фоменко. Мы благодарны экспертам за их профессиональный подход и экспертизу, которая помогает выявить лучшие проекты по всей стране. Рады, что наши ценности и взгляды на развитие отрасли совпадают», - подчеркнула генеральный директор Urban Awards Ольга Хасанова.

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Застройщик ООО АСК 6. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: https://наш.дом.рф/, https://avagroup.ru/