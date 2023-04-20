В Краснодарском крае стоимость дач и коттеджей за год упала на 13%

Коттеджи и дачи в Краснодарском крае за год стали на 13,5% дешевле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По его словам, стоимость домов в 11 регионах России снизилась. Так, цены на загородные дома уменьшились в Республике Крым — на 16,4%, в Калининградской области — на 15,2%, в Московской области — на 13,8%.

При этом в России частные дома подорожали на до 6,3 млн руб. За год их цена выросла на 14% ввиду роста стоимости строительных материалов.

В Краснодарском крае наиболее высокий спрос на аренду загородного жилья для отдыха зафиксировали в Сочи.

Екатерина Мухамедова

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