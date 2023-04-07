В Оренбуржье суд обязал мэрию обустроить участки для многодетных семей коммунальной и инженерной инфраструктурой

Октябрьский районный суд Орска (Оренбургская область) обязал местную администрацию обустроить земельные участки, предоставленные многодетным семьям, коммунальной и инженерной инфраструктурой. С соответствующим иском ранее обратился прокурор Ленинского района города, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда»,– говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, пяти многодетным семьям в собственность предоставили земельные участки. При этом они не были обеспеченны возможностью подключения к системе газоснабжения и водоотведения.