Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после пожара в Дзержинске

Региональное следственное управление возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК РФ) после пожара на складах в Дзержинске 19 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 4,5 тыс. кв. м. В МЧС сообщали о возгорании на территории завода «Астат». По предварительной информации СУ СК, огонь перекинулся на соседний участок. «Уничтожено одно из предприятий, в другом – сгорел склад готовой продукции»,— рассказали в следственном управлении.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, изымают документацию. В рамках расследования будут назначаться экспертизы.

Анастасия Еремина