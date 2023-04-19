Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Дзержинске

Открытое горение на складе компании «Астат» в промзоне Дзержинска ликвидировано в 17:05, сообщили в региональном управлении МЧС. Площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.

«На месте работают дознаватели. Причина пожара устанавливается»,— сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар на территории предприятия начался днем 19 апреля. В его тушении был задействован вертолет и значительные силы пожарных расчетов.

Это третий пожар на промышленных объектах Дзержинска, случившийся в последнее время: 12 апреля горел склад, 13 апреля — автомобиль и две цистерны.

Анастасия Еремина