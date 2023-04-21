Социально-гигиенические учреждения Германии переживают кризис

В Коммунистической аудитории 1-го Московского университета вернувшийся из заграничной поездки нарком здравоохранения тов. Николай Семашко прочел доклад о социально-гигиенических учреждениях Германии по собственным впечатлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hulton Archive / Getty Images Фото: Hulton Archive / Getty Images

Тов. Семашко начал с краткого обзора политико-экономического положения Германии.

С оккупацией Рура страна осталась без угля, который приходится по чрезвычайно высоким ценам закупать в Англии. Катастрофически падает курс марки.

Политическая обстановка повлияла на научные учреждения Германии. Они переживают острый кризис. Гигиеническая лаборатория при центральном управлении здравоохранения насчитывает только 2–3 сотрудника и чрезвычайно бедна опытными животными. Реакция Вассермана заменяется более дешевыми микроскопическими реакциями.

Научный институт имени «кайзера Вильгельма» под руководством проф. Вассермана меньше других испытывает материальные затруднения, почему продолжает плодотворно работать. По мнению Вассермана, России нужна массовая борьба с венерическими болезнями, в частности с сифилисом. Профессор разработал новый метод: принятие внутрь мышьяковистого препарата полностью излечивает от сифилиса.

Туберкулез в Германии после войны сильно распространился. Наш туберкулезный диспансер — более разностороннее учреждение, чем германские учреждения по борьбе с туберкулезом. У них почти отсутствует связь с рабочими организациями. Санатории у немцев оборудованы не лучше, питание даже хуже.

Борьба с детской смертностью ведется главным образом благотворительными учреждениями. Государство отпускает лишь 1/10 необходимых на это средств.

Больничные кассы настолько бедны, что не в силах лечить рабочих. Они лишь выдают некоторую сумму денег на руки.

Для научной работы, по мнению Семашко, момент в Германии сейчас неблагоприятный, так как наука там задавлена. Чему можно у них поучиться — четкости, точности, определенности и аккуратности в работе.

Статья о докладе тов. Семашко была опубликована в «Известиях» 7 февраля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев