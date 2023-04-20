Как метрология работает в медицине

Один из самых перспективных отечественных метрологических проектов в медицинской сфере в последнее время — работа инженера научно-исследовательского отдела государственных эталонов и стандартных образцов в области биоаналитических и медицинских измерений Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени Д. И. Менделеева (Росстандарт) Андрея Рунова, посвященная разработке стандартных образцов ДНК для метрологического обеспечения лабораторной диагностики рака груди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Диагностика и терапия многих заболеваний требует достоверности и сопоставимости результатов измерений параметров ДНК, выполненных в разных лабораториях с применением различных методов молекулярной диагностики. В области ДНК-диагностики важнейшим средством обеспечения метрологической прослеживаемости являются стандартные образцы, аттестованные по отношению числа копий последовательностей ДНК. Стандартный образец — это средство измерений в виде вещества (материала), состав или свойство которого установлены при аттестации. Стандартные образцы предназначены для обеспечения единства и требуемой точности измерений.

В работе Андрея Рунова была экспериментально показана возможность создания стандартных образцов ДНК на основе культур клеток человека, которые позволят обеспечить достоверность и сопоставимость результатов измерений в лабораторной диагностике рака груди. Успех исследований, по словам его автора, во многом зависел от взаимодействия с научными партнерами ВНИИМ — коллективом Научно-методического центра Минздрава России по молекулярной медицине, предоставившим клинические образцы и профильную экспертизу. Работа была весьма высоко оценена профессиональным сообществом: Андрей Леонидович стал одним из победителей конкурса «Лучший молодой метролог ВНИИ метрологии — 2023».

Какова цель проекта, как складывалась работа над ним и как на работе отечественных метрологов отражаются санкции, «Ъ-Наука» рассказал сам Андрей Рунов:

— Если бы пришлось объяснять ребенку, чем вы и ваши коллеги по лаборатории и отделу занимаетесь в Институте метрологии, что бы вы ему сказали?

— Если совсем коротко и максимально упрощая, то можно сказать, что мы помогаем медикам измерять все жизненные показатели пациента как можно точнее. Чтобы врачи не просто объясняли себе и друг другу, что с пациентом происходит, а получали точные значения, которыми можно делиться с другими лабораториями, сравнивать значения измерений между собой, чтобы этой экспертной оценкой могли пользоваться не только непосредственно врачи, которые произвели этот анализ.

Не секрет, что раньше медицинское сообщество относилось к метрологии и метрологам несколько настороженно, некоторые медики полагали, что измерения в медицине — это исключительно их сфера, в которой метрологии в общем не совсем место.

Сейчас к нам относятся гораздо более благожелательно. У меня и моих коллег прекрасные рабочие отношения с ведущими научными и образовательными медицинскими учреждениями.

— Вы не являетесь по образованию ни медиком, ни метрологом… Как складывался ваш путь в метрологию в сфере медицины?

— Школьником я понял, что мне близки как биология, так и физика, и после окончания школы поступил на физико-механический факультет Санкт-Петербургского политехнического университета по направлению «биофизика».

До прихода во ВНИИМ я работал в Институте цитологии РАН, где так же, как и сейчас в Институте метрологии, занимаюсь измерениями, связанными с генетикой, с ДНК.

Моим научным руководителем в Институте цитологии был Максим Сергеевич Вонский. Он больше занимался теоретическими вещами, я, соответственно, практическими. Когда он перешел работать во ВНИИМ, ему для участия в международных сличениях по биоанализу потребовался, как он сам сформулировал, человек, «который в этом понимает и с хорошо поставленными руками». Он пригласил меня заняться работами по метрологии во ВНИИМ. Это было в 2018 году. Здесь все оказалось более чем интересно. Сегодня Максим Сергеевич — руководитель научно-исследовательского отдела госэталонов в области физико-химических свойств жидкостей в институте, а я — руководитель сектора.

Впрочем, со спецификой ВНИИМ я довольно хорошо знаком, по совместительству я работаю здесь с 2012 года.

— Как складывалась работа по метрологическому обеспечению диагностики онкологических заболеваний?

— Проект этот начался в 2021 году, когда были объявлены международные сличения, посвященные гену, вызывающему рак груди. Мы пытались понять, нужно ли то, чем мы занимаемся, только для сличений или данный вид измерений востребован также более широко. Мы предложили опробовать нашу методику, и было принято решение делать стандартные образцы. Во ВНИИМ есть все для производства соответствующих стандартных образцов — инфраструктура для хранения клеток и выращивания клеточных культур, выделения и измерения ДНК и проч. В ближайших планах — создать государственный первичный эталон, который позволит присваивать единицу стандартным образцам. Ввод в строй эталона планируется в 2024 году, сразу после этого можно будет говорить о вводе новых типов стандартных образцов в сфере медицины.

— Как отразились на вашей работе пандемия и добавившиеся к ней санкции?

— Во время пандемии нагрузка возросла, в частности, у нас шли внеплановые сличения по вирусной нагрузке. Во время пандемии, как ни странно, работать стало даже легче, чем в предшествующие годы,— ушла некоторая доля рутинных задач. Эпидемия COVID-19 способствовала усилению позиций метрологии в медицине — просто потому, что очень нужны оказались именно точные измерения, необходимо было поверять приборы. Если раньше было как: если человек говорит, что он здоров,— ну и хорошо, никакой опасности он не представляет, то теперь, когда мы знаем, сколь часто болезнь проходит бессимптомно, увеличился спрос на объективные данные.

Что касается санкций, то Международное бюро мер и весов год назад выпустило заявление: метрология вне политики. Сотрудничество отечественных метрологов с зарубежными не прекращается. Нас проблемы, связанные с конференциями и другими международными научными форумами, коснулись в меньшей степени. Если нужно в оперативном режиме обсудить тот или иной вопрос, всегда можно связаться с руководителем рабочей группы. Практически все конференции практикуют гибридный формат — офлайн и онлайн. Раньше, в ковидные годы, большой проблемой было доехать до места проведения конференции, если она проводилась офлайн. Сейчас, если и доедешь, проблема — оплатить: платежи за участие в международных конференциях иностранные банки не принимают. Впрочем, это не самые большие трудности сегодня. В нашем случае ситуация в большей степени осложняется проблемами с поставкой реактивов и приборов.

Сейчас все стандартные образцы для тестовых приборов в этой сфере производства импортные. Таких стандартных образцов в России нет вообще, а за рубежом не очень много. Особенно это актуально для онкологии. Так что если говорить об импортозамещении, то у нашей работы здесь есть вполне определенные перспективы. Экспортные перспективы тоже просматриваются.

— Что было самым сложным во время работы над этим проектом?

— Мы должны были выполнять измерения, которые пока не регламентированы в нашей стране. Но это сложности сугубо формальные, а сами процедуры достаточно хорошо знакомы нам. Нужно было просто тщательно продумать эксперимент и следовать составленным планам.

Сергей Князев, Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева