Установлены личности охотников, расстрелявших берлогу с двумя медведями в Красноярском крае

Полицейские Красноярского края установили личности участников нелегальной охоты, которые расстреляли из охотничьих ружей берлогу с медведицей и медвежонком. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Видеозапись с процессом охоты на медведей на территории Богучанского районы была опубликована в социальных сетях в начале этого года. На кадрах несколько мужчин расстреляли берлогу, в которой находились медведица и медвежонок.

Оперативники выяснили, что события происходили в апреле 2021 года. Соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов у троих местных жителей не было. Разделав на месте туши животных, они обнаружили их непригодность для использования и оставили на месте, говорится в сообщении ГУ МВД Красноярского края.

Во время обысков у двух охотников были обнаружены банки с порохом, патроны и охотничье ружье. В отношении владельцев возбуждены три уголовных дела, также они привлечены к административной ответственности за хранение оружия. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

В марте 2023 года Ленинский районный суд в Иркутске постановил взыскать с четырех жителей региона, убивших медведицу и трех медвежат, 840 тыс. руб. Ранее их осудили по уголовному делу о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Обвиняемые приговорены к условному сроку.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова