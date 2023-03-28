За убийство медведицы и трех медвежат с браконьеров взыскали 840 тыс. рублей

Ленинский районный суд в Иркутске постановил взыскать с четырех жителей региона, убивших медведицу и трех медвежат, 840 тыс. руб. Ранее их осудили по уголовному делу о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Обвиняемые приговорены к условному сроку, говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.

По данным следствия, местные жители в октябре 2021 года выследили четырех бурых медведей и застрелили из охотничьих ружей. Впоследствии автомобиль с охотниками был остановлен сотрудниками полиции. При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли шкуры и лапы животных, а также ружья.

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Лолита Белова