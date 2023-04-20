Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич: «Пропускать два гола — несерьезно»

Главный тренер ФК «Краснодар» Владимир Ивич в ходе пресс-конференции заявил, что у него сложилось ощущение проигрыша матча во втором этапе 1/2 финала пути регионов Кубка России с самарскими «Крыльями советов». Об этом сообщает официальный сайт ФК «Краснодара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Владимир Ивич

Фото: ФК «Краснодар» Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Владимир Ивич

Фото: ФК «Краснодар»

«Прежде всего мы играем ради результата — выхода в следующую стадию. Мы имели счет 2:0 и лишнего игрока. И после 90-й минуты пропускать два гола — это несерьезно»,— подчеркнул господин Ивич.

Он добавил, что «не сделал свою работу тренера наилучшим образом».

ФК «Краснодар» обыграл «Крылья советов» из Самары на домашней арене во втором этапе пути регионов Кубка России со счетом 3:0 в серии пенальти (основное время 2:2). Таким образом, «Краснодар» вышел в первый этап финала пути регионов Кубка России, где сыграет с тольяттинским «Акроном».

Екатерина Мухамедова

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