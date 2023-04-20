«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России

ФК «Краснодар» на домашней арене обыграл «Крылья Советов» во втором этапе 1/2 финала пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в серии пенальти (основное время 2:2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Сперцян стал лучшим игроком матча

Фото: ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян стал лучшим игроком матча

Фото: ФК «Краснодар»

У хозяев поля голами отметились Эдуард Сперцян (32-я минута) и Джон Кордоба (70), у «Крыльев Советов» забили Дмитрий Цыпченко и Илья Гапонов.

В серии пенальти успешнее оказались игроки «Краснодара» — 3:0.

«Эдуард Сперцян сделал очень многое для победы сегодня и заслуженно стал лучшим игроком матча»,— сообщает ФК «Краснодар» в соцсетях.

Вечером 19 апреля состоялась жеребьевка, по ее итогам матч «Краснодар» — «Акрон» (Тольятти) состоится в Краснодаре. Игра пройдет в один из дней 2–4 мая. Точная дата и время начала матча станут известны позднее.

Тат Гаспарян

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