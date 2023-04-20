Цены на квартиры на вторичном рынке в Петербурге могут снизиться более чем на 5%

В ближайшие три месяца в Санкт-Петербурге и других крупных городах России могут пойти на спад цены на вторичное жилье. Каждый пятый риелтор предсказывает снижение стоимости 1 кв. м. жилья на 5% и более, пишут «Известия», ссылаясь на данные онлайн-сервиса для покупки и продажи недвижимости «Домклик».

Со снижением цен на вторичном рынке России согласны более 60% опрошенных экспертов. Однако 30% специалистов уверены, что цены могут вырасти. Помимо этого, 22% участников опроса считают, что более чем на 5% снизится число сделок «за наличные». Еще 12% уверены, что снижение будет незначительным — менее 5%.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что спрос на жилье в Ленобласти увеличился на треть.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте