Спрос на жилье в Ленобласти увеличился на треть

Число сделок на рынке первичного жилья в Ленинградской области в марте 2023 года увеличилось на 37% по сравнению с февралем текущего года. Тем не менее спрос не восстановился до уровня марта 2022 года и оказался меньше на 42%, подсчитали аналитики ГК «А101».

За первый квартал 2023 года в Ленобласти было продано 176 тыс. кв. м. жилья. Это на 36% меньше аналогичного периода прошлого года. Максимальный спрос на недвижимость наблюдался во Всеволожском районе, на который пришлось 83% всех сделок или 134 тыс. кв. м. (для сравнения, в Ломоносовском районе за тот же период приобретено всего 18 тыс. кв. м). Стоимость жилья в среднем за год выросла на 11%, а средняя цена 1 кв. м. достигла 146 тыс. руб.

«В марте минимальная ставка субсидирования составила 6,5% по госпрограммам и 4,5% по семейной ипотеке. При этом мы наблюдаем тренд на включение в ипотеку всевозможных опций и услуг, таких как установка кухни, полная или частичная меблировка квартиры, затраты на грузовые перевозки, такси, ДМС и др. Кроме того, ряд девелоперов в марте стимулировали спрос скидками. Все это дало толчок для повышения спроса»,— рассказала директор по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что для владельцев аварийного жилья в Ленобласти введут 12 домов до 2025 года. В настоящее время ЛенОблАИЖК возводит семь жилых домов общей площадью 43 тыс. кв. м в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Сясьстрое и Каменногорске.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте