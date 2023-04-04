Глава Сарапула: власти города не успевают считать нанесенный вандализмом ущерб

В Сарапуле с наступлением весны участились акты вандализма, сообщил во «ВКонтакте» глава города Виктор Шестаков. По его словам, власти «не успевают считать ущерб, нанесенный объектам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Виктор Шестаков Фото: VK.com, Виктор Шестаков

В частности, на данный момент зафиксировали разбитые стекла автобусных павильонов по ул. Ленина, Азина, Карла Маркса и Лесная, а также расписанные стены зданий, остановок и игровой комплекс в Детском парке.

При этом вандализм на последнем объекта попал на запись камер, благодаря чему удалось установить виновных. «Уважаемые родители, воспитание детей никто не отменял, помните об этом. Начинают с "росписи" качелей, заканчивают письменами в других местах»,— отметил господин Шестаков.

Жителей призывают сообщать об увиденных актах вандализма в полицию, муниципальную милицию или в личные сообщения главе города.