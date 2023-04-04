Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Сарапула: власти города не успевают считать нанесенный вандализмом ущерб

В Сарапуле с наступлением весны участились акты вандализма, сообщил во «ВКонтакте» глава города Виктор Шестаков. По его словам, власти «не успевают считать ущерб, нанесенный объектам».

Фото: VK.com, Виктор Шестаков

Фото: VK.com, Виктор Шестаков

В частности, на данный момент зафиксировали разбитые стекла автобусных павильонов по ул. Ленина, Азина, Карла Маркса и Лесная, а также расписанные стены зданий, остановок и игровой комплекс в Детском парке.

При этом вандализм на последнем объекта попал на запись камер, благодаря чему удалось установить виновных. «Уважаемые родители, воспитание детей никто не отменял, помните об этом. Начинают с "росписи" качелей, заканчивают письменами в других местах»,— отметил господин Шестаков.

Жителей призывают сообщать об увиденных актах вандализма в полицию, муниципальную милицию или в личные сообщения главе города.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...