Глава Сарапула: власти города не успевают считать нанесенный вандализмом ущерб

В Сарапуле с наступлением весны участились акты вандализма, сообщил во «ВКонтакте» глава города Виктор Шестаков. По его словам, власти «не успевают считать ущерб, нанесенный объектам».
Фото: VK.com, Виктор Шестаков
В частности, на данный момент зафиксировали разбитые стекла автобусных павильонов по ул. Ленина, Азина, Карла Маркса и Лесная, а также расписанные стены зданий, остановок и игровой комплекс в Детском парке.
При этом вандализм на последнем объекта попал на запись камер, благодаря чему удалось установить виновных. «Уважаемые родители, воспитание детей никто не отменял, помните об этом. Начинают с "росписи" качелей, заканчивают письменами в других местах»,— отметил господин Шестаков.
Жителей призывают сообщать об увиденных актах вандализма в полицию, муниципальную милицию или в личные сообщения главе города.