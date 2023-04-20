Иностранный студент задержан на Алтае за оправдание терроризма

УФСБ России по Алтайскому краю задержан 20-летний студент местного вуза, которого подозревают в публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители выяснили, что парень с начала 2023 года в беседе с двумя соседями по общежитию оправдывал и пропагандировал деятельность международной террористической организации, действующей на территории Афганистана и запрещенной в Российской Федерации.

В настоящее время ему предъявлено обвинение.

В начале 2023 года в Алтайском крае был вынесен приговор бывшему студенту, осужденному за прохождение обучения для проведения терактов. Его приговорили к 16 годам колонии. По данным следствия, осужденный, разделяющий националистическую идеологию, искал в интернете информацию о способах набора рекрутов в террористические организации, а также самостоятельно изготовил инициирующее взрывчатое вещество массой не менее 117,6 г и два детонатора.

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Лолита Белова