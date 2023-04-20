На жителя Лесосибирска завели уголовное дело по подозрению в организации деятельности запрещенной религиозной организации

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего жителя города Лесосибирска. Мужчину подозревают в организации деятельности признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.

В июле 2017 года религиозная организация, а также ее местные региональные объединения были ликвидированы решением Верховного суда РФ. Однако, по данным следствия, житель Лесосибирска продолжил организовывать религиозные собрания. С 2017 по 2021 год подозреваемый, находясь на территории Лесосибирска, зная о ликвидации местной религиозной организации, фигурант дела распространял ее идеологию, сообщают правоохранители. На собраниях с адептами он обсуждал религиозную литературу, а также проводил обучение проповеднической деятельности.

В апреле сообщалось о руководителе кузбасского объединения признанной экстремистской и запрещенной в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы». 55-летний мужчина был осужден на шесть лет колонии.

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Сергей Балин