Глава запрещенной религиозной организации осужден в Кузбассе на шесть лет

В Кузбассе на шесть лет колонии осужден 55-летний руководитель местного объединения признанной экстремисткой и запрещенной в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы».

По данным следствия, фигурант дела с сентября 2017-го по февраль 2021 года проводил дистанционные собрания запрещенной организации, последователи которой знакомились со специализированной литературой и документами, присланными для изучения из центрального офиса экстремистской организации.

«Правоохранителями проведен ряд обысков в жилищах осужденного и предполагаемых участников указанной организации, в ходе которых изъяты документы и электронные носители информации», - говорится в сообщении СУ СКР по Кемеровской области.

В рамках предварительного расследования уголовного дела проведены фоноскопические, лингвистические, религиоведческая и компьютерно-техническая экспертизы. По результатам исследований установлено, что литература, по которой занимались последователи объединения, является экстремистской.

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Лолита Белова

Лолита Белова