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Глава СК России потребовал доклад по делу о выбросах щебеночного карьера в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту загрязнения садовых товариществ выбросами Новосмолинского щебеночного карьера. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ.

Местные жители недовольны ходом расследования уголовного дела. «Сообщается, что из-за деятельности Новосмолинского карьера загрязняется окружающая среда в ряде садовых некоммерческих товариществ. Поднимающаяся бетонная пыль оседает в радиусе нескольких километров, гибнет флора, ухудшается состояние здоровья граждан, однако мер к решению проблемы не принимается»,– говорится в сообщении. Ситуация находится на контроле центрального аппарата СК РФ с февраля этого года. Петр Решетников должен доложить Александру Бастрыкину о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале после многочисленных жалоб челябинских садоводов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха).

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