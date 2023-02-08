СК завел дело по факту загрязнения воздуха выбросами щебеночного завода в Челябинске

Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту загрязнения атмосферы в нескольких садовых товариществах. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования, сообщается в официальном telegram-канале федерального ведомства.

Ранее жители садовых товариществ, расположенных в Советском районе Челябинска, пожаловались главе СКР на загрязнение воздуха выбросами щебеночного завода, расположенного неподалеку. Речь идет о предприятии, которое добывает щебень на Новосмоленском карьере.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха). Руководитель СУ СК России по Челябинской области Петр Решетников должен представить Александру Бастрыкину доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.