Объем инвестиций в индустриальные парки Воронежской области достиг 46 млрд рублей

В шести индустриальных парках Воронежской области размещено 147 резидентов с общим объемом уже вложенных инвестиций 46 млрд руб., рассказал губернатор региона Александр Гусев. 20 резидентов из общего числа добавились в 2022 году, общая стоимость их проектов — около 4 млрд руб.

Индустриальные парки (ИП) расположены в разных районах Воронежской области: «Масловский» (368 га) в Новоусманском, «Лискинский» (262,535 га) — в Лискинском, в одноименных районах также находятся индустриальные парки «Бобровский» (464,3 га) и «Подгоренский» (44,7 га). Помимо четырех перечисленных государственных ИП в регионе действуют два частных — «Перспектива» (146,35 га) и «Воронеж» (26,2 га), оба в Новоусманском районе.

За прошедшие пять лет общий объем инвестиций в экономику Воронежской области, напомним, составил почти 1,5 трлн руб. В 2022 году объем инвестиций в основной капитал увеличился на 58 млрд руб. и составил 344 млрд руб.

Мария Старикова

Читайте нас во ВКонтакте