Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объем инвестиций в индустриальные парки Воронежской области достиг 46 млрд рублей

В шести индустриальных парках Воронежской области размещено 147 резидентов с общим объемом уже вложенных инвестиций 46 млрд руб., рассказал губернатор региона Александр Гусев. 20 резидентов из общего числа добавились в 2022 году, общая стоимость их проектов — около 4 млрд руб.

Индустриальные парки (ИП) расположены в разных районах Воронежской области: «Масловский» (368 га) в Новоусманском, «Лискинский» (262,535 га) — в Лискинском, в одноименных районах также находятся индустриальные парки «Бобровский» (464,3 га) и «Подгоренский» (44,7 га). Помимо четырех перечисленных государственных ИП в регионе действуют два частных — «Перспектива» (146,35 га) и «Воронеж» (26,2 га), оба в Новоусманском районе.

За прошедшие пять лет общий объем инвестиций в экономику Воронежской области, напомним, составил почти 1,5 трлн руб. В 2022 году объем инвестиций в основной капитал увеличился на 58 млрд руб. и составил 344 млрд руб.

Мария Старикова

Читайте нас во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...