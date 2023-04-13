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В экономику Воронежской области за пять лет инвестировано 1,5 трлн рублей

1,5 трлн руб. составил объем инвестиций в экономику Воронежской области за пять лет. Такие данные сегодня озвучил губернатор Воронежской области Александр Гусев в докладе о результатах деятельности правительства региона за 2018-2022 годы на заседании воронежской облдумы. 344 млрд руб. из этой суммы, по словам господина Гусева, было вложено в 2022 году — на 4,9% больше, чем в 2021-м.

Валовый региональный продукт воронежской области, в свою очередь, с 2017 года увеличился на 2,7%. В номинальном выражении объем ВРП вырос в 1,5 раза и достиг к концу прошлого года 1,3 трлн руб.

Валерия Розбот

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