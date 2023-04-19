Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отклонил кассационную жалобу Минобороны на приговор липецкому пилоту за столкновение двух истребителей

Военный кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу Министерства обороны РФ на приговор Тамбовского гарнизонного суда, который в прошлом году признал виновным летчика Станислава Гасанова виновным в нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ). Ему было назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год; с летчика взыскано 3 млн руб. ущерба за повреждение самолетов, принадлежавших государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приговор вступил в законную силу. Однако ведомство было не согласно с размером суммы взыскания с осужденного. В рамках рассмотрения уголовного дела министерство заявило гражданский иск на 410 млн руб. Именно в такую сумму эксперты оценили ущерб двум Су-34, которые, как установил суд, столкнулись по вине пилота над населенным пунктом Инициатор в Лебедянском районе Липецкой области в сентябре 2019 года.

Взыскивая с Гасанова 3 млн руб., суд принял во внимание материально положение пилота. Министерство в кассационной жалобе заявило, что он проходит военную службу и имеет постоянный доход, а суд не истребовал относящиеся к его материальному положению документы об имуществе и банковских счетах. Вышестоящая инстанция, впрочем, подтвердила законность и справедливость приговора и оставила его в силе.

Подробнее о процессе - в материале «Ъ» «Пилоту не прибавили взысканий».

Сергей Толмачев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...