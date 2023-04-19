Суд отклонил кассационную жалобу Минобороны на приговор липецкому пилоту за столкновение двух истребителей

Военный кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу Министерства обороны РФ на приговор Тамбовского гарнизонного суда, который в прошлом году признал виновным летчика Станислава Гасанова виновным в нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ). Ему было назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год; с летчика взыскано 3 млн руб. ущерба за повреждение самолетов, принадлежавших государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний.

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Приговор вступил в законную силу. Однако ведомство было не согласно с размером суммы взыскания с осужденного. В рамках рассмотрения уголовного дела министерство заявило гражданский иск на 410 млн руб. Именно в такую сумму эксперты оценили ущерб двум Су-34, которые, как установил суд, столкнулись по вине пилота над населенным пунктом Инициатор в Лебедянском районе Липецкой области в сентябре 2019 года.

Взыскивая с Гасанова 3 млн руб., суд принял во внимание материально положение пилота. Министерство в кассационной жалобе заявило, что он проходит военную службу и имеет постоянный доход, а суд не истребовал относящиеся к его материальному положению документы об имуществе и банковских счетах. Вышестоящая инстанция, впрочем, подтвердила законность и справедливость приговора и оставила его в силе.

Подробнее о процессе - в материале «Ъ» «Пилоту не прибавили взысканий».

Сергей Толмачев