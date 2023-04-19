Смольный нашел поставщика автобусов до Пулково за 757 млн рублей

Компания «Транспортные решения» выиграла аукцион на поставку в Санкт-Петербург 25 автобусов на общую сумму 757 млн рублей, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту. Машины планируется поставить на маршруты, связывающие город с аэропортом Пулково.

По условиям контракта, «Транспортные решения» должны поставить двухсекционные автобусы марки Volgabus 627102 вместимостью не менее 155 пассажиров. Машины должны быть оснащены бортовыми системами безопасности, Wi-Fi, принтерами для печати посадочных талонов и медиакомплексами, где будет транслироваться информация о перелетах. Все 25 автобусов поставят в город в июне.

«В ближайшее время ГУП "Пассажиравтотранс" и победитель аукциона заключат договор»,— отметили в комитете.

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