Сын депутата Госдумы Альшевских планирует принять участие в выборах в гордуму Екатеринбурга

В предварительном голосовании в городскую думу Екатеринбурга участие примет сын депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских, сообщил депутат в своем Telegram-канале. Александр Альшевских заявился на праймериз «Единой России» по выборам в гордуму.

«В предварительном голосовании участвует Александр Альшевских. Сын пробует свои силы в политике. Для себя выбрал одномандатный округ в родном Железнодорожном районе. Приветствую стремление быть полезным»,— заявил Андрей Альшевских.

Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут в сентябре 2023 года. Согласно принятым поправкам в Устав города, 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее.

Андрей Альшевских был избран депутатом Екатеринбургской городской думы в 2001 году. В то время он был членом партии «Единая Россия». В 2021 году стал депутатом Государственной думы РФ VIII созыва.

Полина Хабарова

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