Курский губернатор пообещал льготную ипотеку народным дружинникам

В 2023 году в бюджете Курской области предусмотрено 30 млн руб. на программу льготного ипотечного кредитования. Губернатор Роман Старовойт рассказал в своем Telegram-канале, что первые девять семей уже получили свидетельства о праве на заключение договора о приобретении жилья.

Кроме того, в этом году список льготников будет еще расширен. По словам Романа Старовойта, в скором времени такую ипотеку смогут взять граждане, добровольно вступившие в народную дружину, сформированную на региональном или муниципальном уровне.

Программа льготной ипотеки стартовала в регионе в сентябре 2021 года. Поначалу в нее попали девять категорий граждан, но в 2022 году их число увеличили вдвое. По ней ставка банка снижается на 3%. В совокупности с другими программами кредитования в некоторых случая ставку по ипотеке и вовсе можно снизить до 1%. Куряне могут сэкономить около 1,3 млн руб. на процентах за весь срок кредита, отметил Роман Старовойт.

В прошлом году бюджет программы также равнялся 30 млн. Льготную ипотеку смогли взять 177 семей. При этом дополнительные инвестиции застройщиков составили около 760 млн руб., а продано было почти 9 тыс. кв. м жилья.

Подробнее о льготных программах и их влиянии на строительный рынок макрорегиона читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Ипотеку подстраивают на местах».

Александр Прытков

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