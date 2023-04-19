Пороховой погреб XVIII века в Выборге перешел на баланс Эрмитажа

Пороховой погреб XVIII века, расположенный на улице Крепостная, 26 в Выборге перешел в собственность Выборгского филиала Эрмитажа. Об этом 19 апреля рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.

«Сейчас мы работаем над концепцией его будущего музейного использования. В первую очередь, он представляет интерес, как объект XVIII века»,— добавил заместитель председателя регионального правительства Владимир Цой. Сам погреб входит в состав бывшего военного городка, отмечают в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, реконструкцию исторического здания Биржи на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге планируется завершить в 2024 году. Объект был передан во владение Государственного Эрмитажа в 2014 году. По планам города, в будущем в нем разместится городской музей геральдики.

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