В Сочи подорожает проезд в общественном транспорте

В Сочи стоимость проезда на маршрутах по нерегулируемому тарифу изменится в апреле, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства города.

На маршрутах по нерегулируемому тарифу стоимость проезда составит 36 руб., по «ночному» тарифу — 40 руб. На маршрутах по регулируемому тарифу стоимость проезда останется прежней.

Согласно ФЗ-220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров» автотранспортные предприятия уведомили департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи о повышении тарифа.

«Повышение тарифа связано с ростом себестоимости перевозок, а именно подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава, а также заработную плату сотрудников»,— отмечает департамент.

Тат Гаспарян

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