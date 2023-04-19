Спираль Маска

В субботу жители Аляски могли наблюдать странное небесное явление — голубую спираль, которую кто-то мог бы принять за портал в другую галактику. Но, как быстро выяснилось, ни к НЛО, ни к другим галактикам это явление отношения не имеет. Зато оно связано непосредственно с деятельностью Илона Маска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Аляски наблюдали таинственную небесную спираль

Фото: Christopher Hayden / AP Жители Аляски наблюдали таинственную небесную спираль

Фото: Christopher Hayden / AP

Жители Аляски привыкли к тому, что по ночам небо над их головами переливается красками: северное сияние — обыденное для этих краев явление. Однако в субботу среди зеленых, красных и фиолетовых полос света появилась загадочная голубая спираль. Как если бы где-то около Земли вдруг родилась новая галактика.

Фотографии необычного явления, которое пропало столь же неожиданно и быстро, как и появилось, разлетелись по социальным сетям. Кто-то предположил, что это действительно было скопление звезд, кто-то — что к загадочному явлению имеют отношение пришельцы.

«Оно пролетело над Аляской во время прекрасного северного сияния, ошеломив многих ночных наблюдателей, включая меня,— заявил Associated Press известный фотограф Тодд Салат, наблюдающий за северными сияниями.— Поверьте мне, сначала я был совершенно сбит с толку… и наслаждался таинственным ощущением неизвестности».

Успокаивать господина Салата и жителей Аляски пришлось ученым. Как объяснил космофизик Геофизического института Университета Аляски в Фэрбенксе, за необычным явлением стоят Илон Маск и его компания SpaceX. За несколько часов до появления загадочной спирали компания осуществила запуск с космодрома в Калифорнии ракеты Falcon 9. После того как разгонный блок выводит ракету на орбиту, он отсоединяется, а затем сбрасывает излишки топлива в атмосферу. «Когда это происходит на больших высотах, топливо превращается в лед,— сказал эксперт.— И если это происходит при солнечном свете, а вы находитесь в темноте на Земле, то вы видите его как некое большое облако, иногда клубящееся».

В данном случае облако превратилось в спираль, поскольку разгонный блок еще и вращался.

Отметим, что это уже не первое появления голубых спиралей в небе. Похожие случаи были зафиксированы, например, в небе над Гавайями в январе этого года, а также в апреле 2022-го. Каждый раз спирали возникали после того, как SpaceX запускала свои космические корабли.

Кирилл Сарханянц