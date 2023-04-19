Модель космического корабля «Восток-1» установят в Нижегородском планетарии

В Нижегородском планетарии имени Гречко установят модель космического корабля «Восток-1». Она станет ключевым предметом новой круговой экспозиции, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На космическом аппарате серии «Восток» 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космос.

В здании планетария с конца 2022 года идет масштабная модернизация. Компания «Стандарт» за 166 млн руб. подрядилась обновить интерьер залов, реконструировать инженерные сети и восстановить фасады. Ремонт будет идти до конца 2023 года. На время работ лекции и сеансы планетария проходят в главном корпусе Мининского университета.

Елена Ковалева