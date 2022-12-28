Нижегородский планетарий ждет масштабная реконструкция

Начинается масштабная модернизация планетария имени Гречко в Нижнем Новгороде, сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале. Обновлением займется нижегородское ООО «Стандарт» за 166 млн руб, сообщается на портале госзакупок.

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Подрядчик обновит интерьер залов, заменит инженерные сети, восстановит фасады, установит новый купол обсерватории, который изготовят по спецзаказу. Ремонт будет идти до конца 2023 года, на это время основные сеансы перенесут в планетарий педуниверситета имени Минина.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Стандарт» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в мае 2016 года с уставным капиталом 1,04 млн руб. Основной деятельностью является комплексное обслуживание помещений. Директор — Василий Шестаков, ему принадлежит 96,15% компании. Еще 3,85% принадлежат Дмитрию Шестакову. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 2,4 млн руб., выручка — 196,3 млн руб.

Обновление планетария началось в 2021 году. Тогда при поддержке компаний «Роскосмос» и Intel отремонтировали большой звездный зал и обновили территорию у планетария.

Елена Ковалева