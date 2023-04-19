Главой Ульяновска стал вице-мэр по развитию городской инфраструктуры

Депутаты городской думы Ульяновска сегодня, 19 апреля, избрали новым градоначальником заместителя мэра по вопросам развития городской инфраструктуры Александра Болдакина. Об этом сообщает администрация Ульяновска.

За господина Болдакина проголосовали 33 депутата из 34 присутствующих: по уставу для победы ему требовалось набрать более половины голосов от списочного состава гордумы, то есть более 20 голосов. Один голос был подан за второго кандидата, лидера фракции ЛДПР в областном законодательном собрании Дмитрия Грачева.

Кроме двух финалистов на конкурс на пост главы Ульяновска подали заявления еще четыре претендента: экс-директор ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» Игорь Ефремов, член регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», бывший гендиректор Сенгилеевского цементного и Новоульяновского шиферного заводов Алексей Сороквашин, депутат заксобрания от КПРФ Александр Спицын и глава администрации Железнодорожного района Ульяновска Алексей Онищенко.

«При помощи командного и системного подхода планирую решить ключевые проблемы развития дорожной сети, общественного транспорта, ЖКХ, строительства школ и детсадов, расселения ветхого жилья, благоустройства, поддержки бизнеса и многие другие»,— прокомментировал свое избрание Александр Болдакин в Telegram-канале.

Новый глава Ульяновска окончил Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». После этого он служил в Управлении начальника работ Минобороны РФ и отвечал за строительство жилья для военных летчиков и сотрудников Военно-воздушной академии имени Гагарина. С 2002 года господин Болдакин занимал руководящие посты в производственных и строительных организациях, а также отвечал за реализацию инфраструктурных проектов (строительство школ, детсадов, объектов здравоохранения, теплоснабжения и комплексное строительство).

В 2008 году Александр Болдакин перешел на муниципальную службу и занял пост заместителя главы Талдомского района Московской области по строительству, транспорту и связи, затем замещал начальника управления по развитию территории администрации подмосковного Щелково. В марте 2022-го господин Болдакин переехал в Ульяновскую область по приглашению губернатора Алексея Русских и занял пост заместителя главы Ульяновска по вопросам развития городской инфраструктуры.

Георгий Портнов, Самара