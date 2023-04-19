МИБ перенесет штаб-квартиру из Венгрии в Россию из-за санкций США

Международный инвестиционный банк (МИБ; ITB) сообщил, что в настоящее время лишен возможности проведения финансовых операций из-за санкций США. С учетом прекращения членства Венгрии в МИБ банк начал перенос штаб-квартиры из Будапешта в Россию, сообщила пресс-служба финансовой организации.

Международный инвестиционный банк — наднациональная финансовая организация, учрежденная в 1970 году государствами-членами просоветского Совета экономической взаимопомощи. В 2019 году организация перенесла штаб из Москвы в Будапешт. Сейчас членами МИБа остаются Вьетнам, Куба, Монголия, Россия и Румыния.

«Банк предлагает правительству Венгрии приступить к денонсации “Соглашения между Международным инвестиционным банком и правительством Венгрии о местопребывании Международного инвестиционного банка в Венгрии” от 5 февраля 2019 года. Международный инвестиционный банк придерживается политики исполнения своих обязательств и будет использовать все доступные ресурсы для защиты своих законных интересов»,— говорится в пресс-релизе.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло МИБ в санкционный список 12 апреля. Под санкции также попал глава банка Николай Косов и его заместители Георгий Потапов и Имре Ласлоцки. В OFAC сочли организацию пророссийской и указали, что МИБ служил Москве механизмом для коррупции, незаконного финансирования и обхода санкций. Вместе с МИБ в санкционные списки попала его дочерняя компания в Москве «МИБ Капитал». Из-за решения OFAC Венгрия 13 апреля прекратила членство в банке.

Эрдни Кагалтынов