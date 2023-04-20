Больше, дешевле, быстрее: как продукты становятся доступнее

Производитель мясной консервации из Красноярска «Мясничий», входящий в агрохолдинг «Голдман Групп», качественно расширяет собственное производство. Одна из задач — увеличить объем выпускаемой продукции, что вместе с полной автоматизацией процессов приведет к снижению себестоимости продукции и сделает ее еще доступнее.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компанией приобретены четыре новых автоматизированных автоклава. Это расширит объем изготавливаемой продукции с 16 тыс. до 43 тыс. банок в смену

Компанией приобретены четыре новых автоматизированных автоклава. Это расширит объем изготавливаемой продукции с 16 тыс. до 43 тыс. банок в смену



На мясоперерабатывающем заводе холдинга завершается второй этап переформатирования — на предприятие поступает новое оборудование. Одновременно с этим завершается строительство второго производственного модуля, после введения в эксплуатацию которого общая площадь завода вырастет на 1,6 тыс. кв. м. Все обновления будут завершены к лету.

«Уже смонтирована новая линия мойки и этикеровки банок и автоматической упаковки в гофрокороба, также к нам «добирается» купленная линия фасовки и закатки консервов для банки № 8 объемом 325 г, известной в народе как «шайба». Таким образом, линейка продукции расширится. Также приобретены четыре новых автоматизированных автоклава на 2,5 тыс. банок каждый. Это расширит объем изготавливаемой продукции с 16 тыс. банок в смену до 43 тыс.», — говорит директор по производству мясоперерабатывающего завода Артем Казанков.

Расширение производства не приведет к дополнительному набору сотрудников. За счет автоматизации и сокращения объема ручных операций завод увеличит свою производительность труда на 40 %. Это позволит существенно оптимизировать накладные расходы и в перспективе снизить цены для розничных покупателей. К слову, на сегодня продукция под брендом «Мясничий» пользуется популярностью у россиян, она представлена в федеральных сетях «Перекресток», «Лента», «Окей», на полках у лидеров регионального ретейла «Командор» и «Красный Яр», а также на всех крупнейших маркетплейсах.

Отметим устойчивый тренд: растет спрос на эксклюзивные продукты от «Мясничего». Если в первом полугодии 2022-го до 60 % продаж в месяц обеспечивала тушеная говядина ГОСТ, то сегодня ее доля не превышает 28 %, а в лидеры вышли готовые блюда из мяса сибирской и северной дичи, том ям и продукты халяль. Внутренняя аналитика компании подтверждена экспертным мнением со стороны: согласно последнему исследованию рынка от Tebiz Group, за последний год «Мясничий» прочно закрепился в топе производителей мяса дичи в России. При проведении исследования учитывался объем выпускаемой продукции, ассортимент, соотношение цены и качества, соответствие заявленной на упаковке информации, недостатки и др. Основной причиной, по которой продукты из сибирской дичи «Мясничий» не возглавили безоговорочно рейтинг, оказалось расхождение по заявленному и фактическому составу БЖУ: жира в некоторых блюдах из дичи оказалось меньше, а белка больше. Среди основных преимуществ — консервы сибирского производителя безопасны, они соответствуют ценовой категории, количество мяса в банке превышает норму ГОСТа.

Что касается общепринятой «королевы тушенки», то сокращать выпуск говядины холдинг не планирует, спрос на нее по-прежнему высокий. Тем более что «Голдман Групп» в 2022 году кардинально переориентировал свою животноводческую деятельность, закупил и разводит особую голштинскую породу, сходу основательно зайдя на региональный рынок производства говядины и молока. Однако акцент сегодня и на ближайший год — на производстве крупных партий говядины в банках по специальным контрактам. Официальный поставщик Управления делами Президента РФ уже выполняет стратегические договорные обязательства по укреплению продовольственной безопасности страны и намерен только увеличивать объемы выпускаемой продукции для нужд государства и армии.

Еще одно активно растущее направление деятельности «Голдман Групп» — блюда и продукты халяль. Зеленая линейка под брендом «Мясничий» традиционно пользуется спросом в Татарстане, Башкортостане, южных регионах России и, что весьма неожиданно на первый взгляд, на северных территориях. Впрочем, последнему факту есть объяснение: внутренняя миграция внутри страны и вахтовые методы привлечения сотрудников привели к тому, что значительный сегмент покупателей в северных регионах выбирает халяль.

Лидером по продажам в федеральной сети «Перекресток», на маркетплейсах Ozon, Wildberries и в интернет-магазине бренда «Мясничий.онлайн» в 2023 году остается серия тайских супов во главе с легендарным Tom Yam. Холдинг «Голдман Групп» является правообладателем способа приготовления абсолютно готового блюда с морепродуктами, не требующего никакой доготовки: достаточно перелить суп из банки и разогреть. Это одна из отличительных особенностей продуктов под брендом «Мясничий» — эксклюзив в хорошо знакомой и привычной покупателям упаковке.

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