Heineken, куда входит екатеринбургский завод «Патра», нашел покупателя на российский бизнес

Пивоваренный концерн Heineken, куда входит крупнейший производитель пива в Свердловской области — завод «Патра», сообщил, что нашел покупателя на свой бизнес в России. Информация опубликована в ежеквартальном отчете компании. В отчете не уточняется, кто станет новым владельцам. В пресс-релизе компании говорится, что органам власти РФ «была подана заявка на одобрение» продажи бизнеса. Если одобрение будет получено, то компания поделится дополнительной информацией о покупателе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным «Ъ», в марте прошлого года концерн Heineken объявил о прекращении инвестиций и экспорта в РФ, а также производства, продажи и рекламы своего бренда в России. Тогда же компания сообщила, что передаст бизнес в РФ новому владельцу.

Завод «Патра» — крупнейший филиал среди семи пивоварен холдинга Heineken в России. Ранее это был завод «Свердловский», с 1993 года занимавшийся поставками пива марок «Патра», «Стрелец», «Жигулевское», «Исеть» и «Рижское». В 2005 году завод выкупил нидерландский концерн. В 2017 году был остановлен выпуск «Патры», в 2019-м — «Стрельца». По данным на 2022 год «Патра» производила пиво 16 брендов, включая Amstel, Miller, «Охота», «Жигулевское», «Три медведя». Мощность предприятия — 3,2 млн гектолитров алкоголя в год.

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