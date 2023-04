Скорее часы, чем чудеса

Женевский часовой салон Watches and Wonders, прежде известный как SIHH, прошел уже в третий раз в новом формате и второй раз вживую. Нынешний его выпуск получился еще более ровным, чем прошлогодний, но это вовсе не значит, что не было часов интересных: они были, но стремились не столько поразить воображение, сколько украсить повседневную жизнь тех, для кого часы — это прежде всего классный современный аксессуар, показывающий время.

На нынешней выставке довольно сложно вычленить какие-то направления, тенденции и на их основании уверенно рассуждать о том, куда все движется, что будет завтра, послезавтра, в следующем сезоне и в следующем году. Одно можно сказать уверенно: часовой мир переживает момент перегруппировки, отстраивая свои ряды, где каждый сконцентрирован на самом существенном, на том, чем может гордиться, что у него получается лучше всего, за что его любят и ценят поклонники,— и практически никто особенно не стремится к экспериментам. Мы почти теми же словами писали о прошлогоднем салоне, однако на нем часовому миру были явлены накопленные за ковидные времена наработки и разработки, в том числе и всяких сложностей. Так что тогдашняя ровность на фоне ровности нынешней кажется цветущим разнообразием. Впрочем, ничего разочаровывающего в этом нет, а есть отражение некоторых глобальных процессов.

Баланс между часами для сейфов и часами для запястий в мире haute horlogerie всегда очень показателен. Часовой мир всегда острожен, он не любит резких движений — и уже какое-то заметное время живет в состоянии кризиса, который начался для него не год и даже не три года назад, так что выжидание и аккуратная реакция на все происходящее — это совершенно естественный ход вещей. А еще и отражение того, как меняется аудитория механических часов: в ней, разумеется, остается группа сверхбогатых клиентов, группа коллекционеров, группа тех, для кого часы — объект инвестиций, но явно расширилась группа тех, кто хочет покупать часы, выглядящие cool и пригодные на каждый день. И да, среди них много новых клиентов, молодых клиентов — то есть то, над чем часовая индустрия усиленно работала последние годы, привлекая молодых звезд, разворачиваясь в инстаграме и тиктоке, концентрируясь на дизайне и заменяя слово «базовый» на слова «современный» и «классный», начало давать свои плоды.

Поэтому этот обзор Watches and Wonders 2023 выстроен не вокруг трендов, но вокруг брендов, сгруппированных по форматам.

Исторические мануфактуры

Конечно, если на Watches and Wonders и были сложные часы, то прежде всего благодаря им, в разной степени старым, но всегда благородным часовым мануфактурам. Впрочем, далеко не каждая историческая мануфактура в этот раз стремилась представить что-то сложное. Например, одна из самых рафинированных и самых классических, A. Lange & Soehne, показала ровно одну модель, Odysseus Chronograph, и это первый автоматический хронограф саксонской мануфактуры, развивающий ее новейшую, наименее классическую и наиболее спортивную коллекцию, появившуюся в 2019 году. Стальной корпус 42,4 мм, довольно резких форм браслет — это, конечно, не первые стальные часы A. Lange & Soehne, но долгое время мануфактура вообще не работала со сталью. Внутри стоит новый калибр Lange L156.1, который инженеры компании разрабатывали шесть лет. Сейчас будет выпущено 100 экземпляров Odysseus Chronograph. Для сравнения вспомним, что среди прошлогодних премьер мануфактуры тоже были «одиссеи» — первые часы A. Lange & Soehne из титана, но также был и минутный репетир.

Другая выдающаяся мануфактура, Jaeger-LeCoultre, сосредоточилась в этом году на своей самой главной модели, легендарной Reverso. Показали целую коллекцию Reverso Tribute, в которую входят простые Reverso Tribute Small Second с двумя вариациями циферблата, черной, как у оригинальных Reverso 1931 года, и бордовой. К ним прикладывается ремешок из кожи и канваса работы аргентинской мануфактуры Casa Fagliano, производящей обувь для поло. Есть и две сложные модели: первая — Reverso Tribute Duoface Tourbillon, такие часы уже выходили в 2018-м, но теперь их корпус стал ультратонким, всего 9,15 мм, а у парящего турбийона больше нет верхнего моста, отчего он весь стал легче и выглядит еще более парящим; вторая — Reverso Tribute Chronograph с новым калибром 860, сделана на контрасте: идеально простые две стрелки — и скелетон с 30-минутным счетчиком хронографа на 6 часах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Tourbillon Фото: Jaeger-LeCoultre Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Small Second Фото: Jaeger-LeCoultre Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Small Second Фото: Jaeger-LeCoultre Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph Фото: Jaeger-LeCoultre Следующая фотография 1 / 4 Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Tourbillon Фото: Jaeger-LeCoultre Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Small Second Фото: Jaeger-LeCoultre Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Small Second Фото: Jaeger-LeCoultre Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph Фото: Jaeger-LeCoultre

Vacheron Constantin сделал несколько моделей с ретроградными указателями. В Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface это ретроградный указатель даты в верхней части над кареткой турбийона, что придает гармонии и ясности многослойному циферблату, открывающему архитектуру механизма 2162 R31. В Overseas Moon Phase Retrograde Date это тоже ретроградная шкала даты вверху циферблата, над указателем лунных фаз. И исключительно элегантные платиновые Patrimony Retrograde Day-Date с циферблатом лососевого цвета, сделанные, как говорят на мануфактуре, по знаменитому принципу Баухауса «less is more» — и это чистая правда. Тут два ретроградных указателя, даты вверху и дней недели внизу циферблата, сделанных по мотивам указателей 1920-х и 1930-х годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Фото: Vacheron Constantin Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Фото: Vacheron Constantin Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Фото: Vacheron Constantin Следующая фотография 1 / 3 Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Фото: Vacheron Constantin Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Фото: Vacheron Constantin Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Фото: Vacheron Constantin

Из нешвейцарских мануфактур есть еще одна, японская — Grand Seiko, которая получила приз за свой первый турбийон Constant-Force Tourbillon в прошлом году на Grand Prix d’Horlogerie de Geneve и чувствует себя все уверенней. В этот раз они показали свой первый автоматический хронограф — спортивный Evolution 9 Collection Tentagraph: SLGC001, с высокой частотой колебаний, с трехдневным запасом хода, в титановом корпусе. Но мой фаворит у Grand Seiko — это, конечно, Grand Seiko Masterpiece Collection Hand-Engraved Manual-Winding Spring Drive — простой трехстрелочник с ручным заводом, весь смысл которого сосредоточен в его эстетике, очень японской и не похожей ни на что другое. Платиновый корпус этих часов покрыт ручной гравировкой, отсылающей к зимней панораме знаменитых березовых лесов плато Ятихо у восточного подножия гор Кита-Яцугатакэ, этот же мотив повторяет и узор циферблата, а тяжесть платины добавляет всему поэтичности и отчего-то убедительности, весомости в прямом смысле этого слова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Grand Seiko Grand Seiko Masterpiece Collection Hand-Engraved Manual-Winding Spring Drive Фото: Grand Seiko Grand Seiko Evolution 9 Collection Tentagraph: SLGC001 Фото: Grand Seiko Следующая фотография 1 / 2 Grand Seiko Grand Seiko Masterpiece Collection Hand-Engraved Manual-Winding Spring Drive Фото: Grand Seiko Grand Seiko Evolution 9 Collection Tentagraph: SLGC001 Фото: Grand Seiko

Вообще же надо отметить, что сейчас именно хронограф становится самым популярным из больших усложнений. Не самое дорогое из них, но очень практичное и позволяющее в том числе добавлять счетчики на циферблат, что делает его зримо «сложным»,— и очень понятное тем самым новым потребителям, которые сейчас приходят в мир механических часов.

Из тех, кто выбрал другие усложнения,— итальянцы Panerai, продолжившие свою прошлогоднюю тему календарей. Тогда был вечный, а сейчас — годовой, в двух версиях: Radiomir Calendario Annuale Goldtech PAM01363 в золотом 45-мм корпусе и такие же, но в платине, Radiomir Calendario Annuale Platinumtech Experience PAM01432. Вообще же этот год Panerai посвятили Radiomir, и суперклассно выглядит самая простая Radiomir California PAM01349: две стрелки — и все, даже никакого лого на циферблате, как это и было на одной из архивных версий Ref 3646. Корпус 45 мм — и это впервые для California, которые исторически имели 47 мм,— Panerai, напомним, были когда-то пионерами моды на огромные корпуса, уже нас покинувшей, и эти 2 мм разницы — отчетливый знак смены вех. Темно-темно-зеленый цвет циферблата, грубой коричневой потертой кожи ремешок, стальной корпус в отделке Brunito e-Steel, придающий часам отчетливый антикварный вид,— они настолько отчаянно мужественны в своей тщательно выверенной брутальности, что фанаты, те самые «панеристи», со всей очевидностью выстроятся за ними в очередь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Panerai Radiomir Calendario Annuale Platinumtech Experience PAM01432 Фото: Panerai Panerai Radiomir Calendario Annuale Goldtech PAM01363 Фото: Panerai Panerai Radiomir California PAM01349 Фото: Panerai Следующая фотография 1 / 3 Panerai Radiomir Calendario Annuale Platinumtech Experience PAM01432 Фото: Panerai Panerai Radiomir Calendario Annuale Goldtech PAM01363 Фото: Panerai Panerai Radiomir California PAM01349 Фото: Panerai

Короли благородного минимализма Parmigiani Fleurier расширяют и укрепляют чистейший его образец, коллекцию Tonda PF. Самой обсуждаемой премьерой стала Tonda PF Minute Rattrapante, последовавшая за прошлогодней GMT Rattrapante. Обычно определение rattrapante (с фр.— «догоняющая») применяют ко второй секундной стрелке сплит-хронографа, которая как бы догоняет первую. Parmigiani Fleurier решили расширить диапазон этого усложнения, в прошлом году применив его к GMT и сделав две часовые стрелки, одну над другой. Теперь такой же фокус проделали с минутными — их две, одна покрыта родием, другая — розовым золотом, но применены они для совсем другой цели. Фактически они тут работают, как работает вращающийся безель в дайверских часах, то есть показывают, сколько времени осталось до некоего момента X, и если там речь обычно идет о запасе кислорода в баллоне, то тут — о чем угодно. Шаг — одна (кнопка на 10 часах) или пять минут (кнопка на 8 часах), сочетание двух кнопок дает нужный интервал, таймер запускается, и дальше основная, белая родиевая стрелка догоняет розовую, догонит — отсчет времени окончен. Чтобы убрать розовую стрелку и опять получить идеально простой и чистый двухстрелочник, нужно нажать кнопку с таким же розовым золотом на заводной головке — розовое к розовому, все понятно. Надо сказать, это раздваивание одной минутной стрелки, нарушающее законы часовой логики, совершенно гипнотизирует и само по себе, без всякого практического применения.

IWC празднует одну из своих коллекций, Ingenieur, и возвращает ей максимально приближенный к оригинальному вид. Сама коллекция появилась в 1995-м, но первые «инженеры» были придуманы для IWC великим часовым дизайнером Джеральдом Джентой в 1976-м — Ingenieur SL, Reference 1832, спортивные стальные часы с интегрированным браслетом. И вот этому легендарному дизайну Дженты (два его других — Royal Oak Audemars Piguet и Nautilus Patek Philippe) и посвящена коллекция этого года Ingenieur Automatic 40. У всех моделей, как видно из названия, один размер корпуса, 40 мм, но разный материал: для черного, серебристого или бирюзового циферблатов это сталь, а для серого — титан, все циферблаты с узором «решетка», на них джентовский безель с пятью винтами, калибр 32111 со 120-часовым запасом хода помещен во внутренний антимагнитный корпус. Самые красивые — бирюзовые, Ingenieur Automatic 40 Agua.

Всего одни новые часы показал Ulysse Nardin — и это Freak One, «One» тут — это отсылка к 2001-му, году создания первых «фриков». Freak — это часы с неординарной индикацией времени, без традиционных циферблата, стрелок и заводной головки, такими они были придуманы и такими остались до сих пор, а нынешний Freak One с мануфактурным калибром UN-240 — уже десятая их версия. Как тут показывается время? Очень просто: на одном конце вращающегося механизма находится турбийон, а на другом — указатель минут с люминесцентным покрытием. В качестве часовой стрелки тут указатель с таким же покрытием, который движется вместе с вращающимся на циферблате диском. Сам диск черного цвета с гравировкой в виде солнечных лучей — это еще и крышка барабана механизма, который совершает оборот раз в 12 часов. Время устанавливается с помощью безеля — вращая его, вы вращаете и сам механизм, а завод установлен в центре на задней крышке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ulysse Nardin Freak One Фото: Ulysse Nardin Patek Philippe Grandmaster Chime (Grand Complications ) - Ref. 6300GR Фото: Patek Philippe Следующая фотография 1 / 2 Ulysse Nardin Freak One Фото: Ulysse Nardin Patek Philippe Grandmaster Chime (Grand Complications ) - Ref. 6300GR Фото: Patek Philippe

Единственные Grand Complications на этом салоне показала мануфактура Patek Philippe — и это Grand Complications 6300GR с 20 усложнениями, два из которых, будильник с боем и репетир, отбивающий дату, уникальны. Увидеть эти часы вживую нам не пришлось, потому что журналисты из России не были приглашены на презентацию новинок Patek Philippe, но, в соответствии с пресс-релизом, это новая версия часов, показанных в 2016 году, с измененным дизайном. Тогда они были сделаны из белого золота с черным циферблатом — сейчас их корпус двухцветный, из розового и белого золота, а циферблат — опалово-коричневого оттенка, и по патековской традиции новая двухцветная версия заменит старую белую, то есть теперь эта модель будет выпускаться только в таком варианте.

Большие группы

В основном речь тут об LVMH, и начнем с тех, у кого всегда много яркого и эффектного: c Hublot. В этот раз нам показали одно из достижений по всем направлениям, модель Big Bang Integrated Automatic Tourbillon Full Carbon Texalium,— они сделаны из ультралегкого и ультрапрочного углеродного волокна и композита Texalium (стекловолокно с покрытием из алюминия), их 43-мм корпус весит 42 г, браслет — еще 26 г, итого 68 г общего веса. Эта неправдоподобная легкость поражает, когда надеваешь их на руку, и при этом они не кажутся пластиковыми, потому что их легкость за пределами даже пластика. Циферблат позволяет увидеть архитектуру механизма HUB6035 с турбийоном и микроротором — и запасом хода в 72 часа. Всего будет выпущено 50 экземпляров. Вторая модель — MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde, и здесь уже основное внимание на самой механике: Hublot впервые соединили в одном калибре турбийон и ретроградную индикацию времени. Подвесной турбийон на 6 часах максимально открыт — так, что безель под ним разомкнут в сторону ушек корпуса, над ним ретроградная часовая стрелка движется по внутренней шкале, а такая же минутная — по внешней. Сатинированный титановый корпус диаметром 44 мм, 96-часовой запас хода, черный резиновый ремешок — и тоже только 50 экземпляров. И третья модель — визуально, пожалуй, самая эффектная — это Square Bang Unico Sapphire. Это новое воплощение впервые показанных на прошлом салоне Square Bang Unico — в полностью прозрачном сапфировом корпусе. Внутри стоит калибр HUB1280, автоматический хронограф с функцией Flyback с 72-часовым запасом хода, тираж — 250 штук. Есть версии в белой и черной керамике, но, конечно, сапфир с белым резиновым ремешком, который тоже кажется прозрачным, под стать корпусу, производит самое яркое впечатление: часы выглядят будто бы высеченными из кристалла льда в царстве Снежной королевы специально для Кая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Hublot Big Bang Integrated Automatic Tourbillon Full Carbon Texalium Фото: Hublot Hublot MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde Фото: Hublot Hublot Square Bang Unico Sapphire Фото: Hublot Следующая фотография 1 / 3 Hublot Big Bang Integrated Automatic Tourbillon Full Carbon Texalium Фото: Hublot Hublot MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde Фото: Hublot Hublot Square Bang Unico Sapphire Фото: Hublot

Этот год Zenith посвятил своим часам Pilot, показав их новую версию — и она удивит тех, кто привык к Pilot Type 20 и их винтажному стилю. Новые полностью его лишены — это очень современные, спортивного вида часы из стали или черной керамики с корпусом очень популярного сейчас размера 40 мм, то есть такого, который подходит любому гендеру и любому запястью. Но черный циферблат по-прежнему напоминает о самолетной приборной панели — на нем горизонтальные насечки и крупные контрастные белые арабские цифры, а вместо 6 часов — горизонтальная черточка, отсылающая к прибору, помогающему «держать горизонт». Версий новых Pilot несколько — от трехстрелочника до хронографа, но во всех, конечно, стоит великий калибр El Primero в разных вариациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Zenith Pilot Automatic ceramic Фото: Zenith Zenith Pilot Big Date Flyback ceramic Фото: Zenith Zenith Pilot Big Date Flyback ceramic Фото: Zenith Zenith Pilot Big Date Flyback Steel Фото: Zenith Следующая фотография 1 / 4 Zenith Pilot Automatic ceramic Фото: Zenith Zenith Pilot Big Date Flyback ceramic Фото: Zenith Zenith Pilot Big Date Flyback ceramic Фото: Zenith Zenith Pilot Big Date Flyback Steel Фото: Zenith

TAG Heuer в этом году отмечает 60-летие своего знаменитого хронографа Carrera, который Джек Хоер придумал в 1963-м и назвал в честь экстремальной мексиканской автогонки Carrera Panamericana. Сапфировые стекла юбилейных стальных моделей Carrera Chronograph и Carrera Chronograph Tourbillon напоминают хезалитовые стекла, которые имели модели Heuer Carrera 1970-х, но сейчас стекло плавно переходит через тахиметрическую шкалу по краю циферблата и завершается уже в корпусе, то есть фактически безель тут максимально нивелирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография TAG Heuer Carrera Chronograph Фото: Tag Heuer TAG Heuer Carrera Chronograph Фото: Tag Heuer TAG Heuer Carrera Chronograph Фото: Tag Heuer TAG Heuer Carrera Chronograph Фото: Tag Heuer AG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Фото: Tag Heuer Следующая фотография 1 / 5 TAG Heuer Carrera Chronograph Фото: Tag Heuer TAG Heuer Carrera Chronograph Фото: Tag Heuer TAG Heuer Carrera Chronograph Фото: Tag Heuer TAG Heuer Carrera Chronograph Фото: Tag Heuer AG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Фото: Tag Heuer

Хотя Bvlgari не принимает участия в Watches and Wonders, но новинки свои показывает за стенами Palexpo. В этом году Bvlgari объявили, что история с мировыми рекордами Octo Finissimo закончена — восемь мировых рекордов, восемь граней октагона замкнулись, и все внимание перемещается на Octo Roma. Если раньше позиционирование этой линии было несколько размыто, то теперь это отчетливо современные часы для людей, в том числе и молодых, которые хотят носить что-то достаточно формальное, но не скучное,— и этим они отличаются от спортивных Aluminium. Во многом это стало результатом работы Фабрицио Буонамассы, дизайнера всех часов Bvlgari, который сделал форму Octo Roma — восьмиугольник, вписанный в круг,— мягче и легче. Две главные модели получили стальной корпус: Octo Roma Automatic — диаметром 41 мм, а Octo Roma Chronograph — 42 мм. В первых стоит калибр BVL19, во вторых — BVL399. У трехстрелочников три цвета циферблата — синий, антрацитовый и белый, у хронографов — черный и синий, и те и другие имеют отделку Clous de Paris, и все модели имеют теперь простую и удобную систему смены каучукового ремня и стального браслета. И хотя хронограф — флагманское усложнение Octo Roma, но в коллекции есть еще четыре сложных и красивых турбийона, самый яркий из которых —это Octo Roma Striking Papillon Tourbillon в 44-мм титановом корпусе с черным DLC-покрытием. В нем задействован довольно сложный способ показывать время: указатель минут «бабочка» и прыгающий час. А на ту часть циферблата, где расположена минутная шкала, нанесена ярко-зеленая подсветка Super-LumiNova, и она светится в темноте,— то есть получилась довольно эффектная техно-эстетика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Bvlgari Octo Roma Striking Papillon Tourbillon Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Tudor Black Bay 54 Фото: Tudor udor Black Bay GMT Фото: Tudor Tudor Black Bay Фото: Tudor Tudor Black Bay Фото: Tudor Следующая фотография 1 / 13 Bvlgari Octo Roma Striking Papillon Tourbillon Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Bvlgari Octo Roma Automatic Фото: BVLGARI Tudor Black Bay 54 Фото: Tudor udor Black Bay GMT Фото: Tudor Tudor Black Bay Фото: Tudor Tudor Black Bay Фото: Tudor

Ну и несколько слов о Tudor, принадлежащем компании Rolex. В этот раз было представлено новое поколение дайверских часов Black Bay, одной из главных тюдоровских коллекций. И на этот раз чего в ней только нет: от Black Bay 54, максимально приближенных к первой дайверской модели Tudor, и линии Black Bay GMT с опаловыми циферблатами и бордово-синим безелем до целого выводка Black Bay 31/36/39/41 — с корпусами соответствующих диаметров и циферблатами синего, антрацитового цвета или цвета шампанского. Ну и классика — Black Bay с бордовым безелем. Очевидным образом все это разнообразие не предполагает непременного использования при погружении, и большинство этих часов предназначены в том числе и для вполне прозаической повседневности.

Ювелирно-часовые компании

Количество новинок Cartier обычно поражает воображение, так что сконцентрируемся на двух главных. Первая — Tank, много новых Tank. Легендарная часовая семья Cartier, разделенная на виды и подвиды, в этот раз была представлена несколькими из них. Так, 7-й выпуск Cartier Prive, коллекции редких часов, составили Tank Normale, сделанные в 1917 году Луи Картье. На этот раз они в нескольких версиях, от ювелирной и скелетонированной до самой простой, с двумя стрелками и на браслете,— она приближена к пропорциям оригинала 1917 года. Tank Americaine, выпущенные в 1989-м, узкие и длинные, с изогнутым корпусом — в нынешней версии корпус еще более изогнутый и более тонкий, а сцепление ушек и ремешка еще более безупречное. Еще есть квадратные Tank Francaise, представленные в 1996-м, а также идеально прямоугольные Tank Louis Cartier.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Cartier Tank Normale Фото: Cartier Cartier Tank Normale Фото: Cartier Cartier Baignoire Фото: Cartier Cartier Baignoire Фото: Cartier Cartier Tank Americaine Фото: Cartier Cartier Tank Americaine Фото: Cartier Cartier Tank Americaine Фото: Cartier Следующая фотография 1 / 7 Cartier Tank Normale Фото: Cartier Cartier Tank Normale Фото: Cartier Cartier Baignoire Фото: Cartier Cartier Baignoire Фото: Cartier Cartier Tank Americaine Фото: Cartier Cartier Tank Americaine Фото: Cartier Cartier Tank Americaine Фото: Cartier

И вторая — созданные в 1912-м Baignoire, несколько изменившиеся в 2023-м: легендарный овал стал более вытянутым и изогнутым, корпус выглядит как золотая лента — и вообще все вместе стало больше похоже на браслет, чем на часы, и браслет этот настолько хорош, что, раз надев, снять его уже почти невозможно. В Cartier говорят, что новые Baignoire станут таким же тотальным аксессуаром, как Love и Clou,— и мы нисколько в этом не сомневаемся. Есть еще версия с кожаным ремешком — для тех, у кого хватит сил противостоять грядущей обсессии.

В прошлом году Van Cleef & Arpels показали исключительные «цветочные» часы Poetic Complications (и совершенное заслужено получили за них свою «Стрелку» на Grand Prix d’Horlogerie de Geneve), а в этом представили уже хорошо известные нам Lady Feerie Or Rose, где фея машет своей волшебной палочкой, то есть ретроградной стрелкой, в новых, фуксиевых оттенках эмали. Их уравновешивала коллекция повседневных часов Perlee 23 mm в разных вариантах отделки циферблата и комбинациях материалов корпуса и ремешка/браслета. И коллекцию таких же часов, но в виде подвески, чуть менее повседневную, но не менее прекрасную — Perlee Secret Pendant Watch, где скрывающий часы-кулон элемент может быть покрыт бриллиантами, изумрудами, сапфирами или рубинами, а может быть сделан из розового кварца, содалита или голубого халцедона. Но мой выбор среди всех новинок Van Cleef & Arpels этого года — это Ludo Secret Watches с бриллиантами и розовыми сапфирами. Нажимаешь на усыпанные камнями лепестки, и центральный элемент плавно раскрывается, показывая маленькие часики,— поэзии в этом не меньше, чем в поэтических усложнениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Van Cleef & Arpels Ludo Secret Watches Фото: Van Cleef & Arpels Van Cleef & Arpels Lady Feerie Or Rose Фото: Van Cleef & Arpels Van Cleef & Arpels Perlee Secret Pendant Watch Фото: Van Cleef & Arpels Van Cleef & Arpels Perlee Secret Pendant Watch Фото: Van Cleef & Arpels Piaget High Jewelery Cuff Watches Фото: Piaget Piaget High Jewelery Cuff Watches Фото: Piaget Piaget High Jewelery Cuff Watches Фото: Piaget Следующая фотография 1 / 7 Van Cleef & Arpels Ludo Secret Watches Фото: Van Cleef & Arpels Van Cleef & Arpels Lady Feerie Or Rose Фото: Van Cleef & Arpels Van Cleef & Arpels Perlee Secret Pendant Watch Фото: Van Cleef & Arpels Van Cleef & Arpels Perlee Secret Pendant Watch Фото: Van Cleef & Arpels Piaget High Jewelery Cuff Watches Фото: Piaget Piaget High Jewelery Cuff Watches Фото: Piaget Piaget High Jewelery Cuff Watches Фото: Piaget

Еще один дом, имеющий давние традиции и в ювелирном и в часовом деле, это Piaget. В этом году он показал продолжение мужской коллекции Piaget Polo, где были разные модели. Например, зеленый трехстрелочник с окошком даты Piaget Polo Field, воспевающий идеальные зеленые поля для гольфа. Или Piaget Polo Perpetual Calendar Ultra-Thin — Obsidian, ультратонкий, в лучших традициях Piaget, вечный календарь с циферблатом из обсидиана и безелем, выложенным голубыми сапфирами. Ну а самыми красивыми надо признать High Jewelery Cuff Watches, серию из трех часов-манжет в стиле гипернатурализма конца 1960-х и 1970-х, которые тогда стали одним из символов Piaget. У каждой манжеты своя текстура, выгравированная вручную. Первая версия — из розового золота, с бриллиантами на самой манжете, на открытой части безеля и с циферблатом из белого опала; вторая — тоже из розового, с циферблатом из бирюзы идеального насыщенного цвета «спящая красавица» и сапфирами по безелю; и третья — из белого, с узором, напоминающим морозные разводы на окне, с циферблатом из черного опала, чьи зеленые и синие искры отражают изумруды на безеле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Piaget Polo Perpetual Calendar Ultra-Thin — Obsidian Фото: Piaget Piaget Polo Field Фото: Piaget Следующая фотография 1 / 2 Piaget Polo Perpetual Calendar Ultra-Thin — Obsidian Фото: Piaget Piaget Polo Field Фото: Piaget

Часовая мануфактура дома Chopard в этот раз объявила о том, что доля запатентованного стального сплава Lucent Steel, продукта вторичной переработки, который сейчас составляет 80% от всей используемой у них стали, к 2025-му вырастет до 90%. По этому поводу была дана пресс-конференция с участием Джулии Робертс, лица часов Happy Sport. Из Lucent Steel в том числе сделаны и новые крошки Happy Sport диаметром 25 мм с ярко-бирюзовым циферблатом. Она пошла и на спортивные Alpine Eagle 41 XPS с циферблатом лососевого цвета, и на четвертое поколение классического хронографа Mille Miglia, и на новый Chopard L.U.C 1963 Heritage Chronograph. Этот последний получился одновременно и вполне современным, лишенным всякой помпезности, и в то же время с таким винтажным аллюром, который его очень украшает. Его создает прежде всего цвет циферблата, British Racing Green, или «британский зеленый», традиционный цвет британских гоночных автомобилей. На этом циферблате три счетчика: 30-минутный с функцией Flyback на 3 часах, 12-часовой на 9 часах и малая секундная стрелка на 6 часах. Внутри стоит L.U.C 03.07-L с ручным заводом и запасом хода около 60 часов, отмеченный сертификатом хронометра COSC и клеймом Poinсon de Geneve. После прошлогоднего 25-летнего юбилея L.U.C и коллекции выдающихся репетиров Sound Of Eternity Chopard не стал брать новых высот и показал самую популярную модель этого года, хронограф, сделав его легким, но не поступившись при этом очень узнаваемой элегантностью L.U.C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Chopard Happy Sport 25 Фото: Chopard Chopard Alpine Eagle 41 XPS Фото: Chopard Chopard L.U.C 1963 Heritage Chronograph Фото: Chopard Jacob & Co Billionaire Timeless Treasure Фото: Jacob & Co Jacob & Co Casino Tourbillon Фото: Jacob & Co Следующая фотография 1 / 5 Chopard Happy Sport 25 Фото: Chopard Chopard Alpine Eagle 41 XPS Фото: Chopard Chopard L.U.C 1963 Heritage Chronograph Фото: Chopard Jacob & Co Billionaire Timeless Treasure Фото: Jacob & Co Jacob & Co Casino Tourbillon Фото: Jacob & Co

Повелитель часового кэмпа и эксцентрики Джейкоб Арабо и его дом Jacob & Co. сейчас усердно разрабатывают свое часовое направление. И то, что самые дорогие часы в Женеве были показаны не в Palexpo, а в сьюте женевского Four Seasons, где Джейкоб принимал прессу, клиентов и байеров, кажется абсолютно естественным, потому что все самое дорогое и в самом большом количестве всегда у Jacob & Co. В этот раз были желтые бриллианты, которые Джейкоб собирал три с половиной года. В итоге миру были явлены Billionaire Timeless Treasure за 20 млн долларов, полностью, за исключением только циферблата, покрытые невидимой закрепкой из 425 желтых бриллиантов цвета fancy yellow и fancy intense yellow в огранке «ашер» общим весом 217 каратов. На прозрачном циферблате парит механизм, вставленный в раму из 76 цаворитов. Но все-таки суть и смысл Jacob & Co. ярче проявились в других часах — Casino Tourbillon. На циферблате установлена собственно рулетка, совершенно настоящая, которая работает как обычная рулетка, с 37 секторами и белым керамическим шариком. Запаса хода механизма JCAM51 с модулем рулетки хватает на 72 часа, то есть как раз на выходные в Лас-Вегасе. Турбийон тоже есть — на задней части корпуса, хотя он, конечно, тут совершенно не главное. А главное — тот самый кэмповый дух карнавального веселья, иронического остранения всех ценностей, который и придает Jacob & Co. его уникальность.

Люксовые дома

Великий ремесленный дом Hermes создает прежде всего вещи — и, как тут говорят, время тоже вещь. Как всякая вещь, время должно быть воплощено в максимально подходящем ему материале, и для нашего времени таким стал композитный материал из карбона и графенового порошка. Из него сделан корпус часов Hermes H08 Chronograph, а их безель и заводная головка — из титана, дата в окошке отсылает к форме корпуса, а внутри стоит автоматический калибр H1837 с модулем хронографа. Это самая сложная модель, а есть еще простой трехстрелочник в разных цветовых вариациях — темно-зеленый, лимонно-желтый, цвета оранжевой коробки и цвета электрик — современность в глазах Hermes выглядит яркой. Новые H08 — это, конечно, основная премьера года, но были и другие. Например, новые Arceau Petite Lune, посвященные работе с материалом,— на авантюриновом небе три планеты, опаловая, перламутровая и самая маленькая, из арагонита. Как всегда, было много Hermes metiers d’art — они парили на стенде Hermes посреди инсталляции художника Клемана Вьея, абстрактных мобилей из композитных материалов. Так как все эти бесподобные ремесленные техники описать тут нет никакой возможности, то отметим только одни, самые простые — эрмесовской, сложно устроенной простотой,— Slim d’Hermes Cheval de Legende. На их эмалевом циферблате конь с эрмесовского платка, летящий в галопе, будто бы растворяется в воздухе, распадается на корпускулы, которые сделаны из крошечных бусинок — 1678 золотых и 1678 эмалевых. И это та самая эрмесовская легкость, за которой стоят колоссальные ремесленные знания и труд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Hermes H08 Chronograph Фото: Hermes Hermes Slim d’Hermes Cheval de Legende Фото: Hermes Chanel Mademoiselle J12 Cosmic Фото: Chanel Chanel J12 Cybernetic Фото: Chanel Chanel J12 Cosmic Фото: Chanel Chanel J12 Cosmic Фото: Chanel Chanel J12 Cosmic Фото: Chanel Chanel Premiere Robot Фото: Chanel Chanel Lion Astroclock Фото: Chanel Chanel Monsieur Tourbillon Meteorite Фото: Chanel Следующая фотография 1 / 10 Hermes H08 Chronograph Фото: Hermes Hermes Slim d’Hermes Cheval de Legende Фото: Hermes Chanel Mademoiselle J12 Cosmic Фото: Chanel Chanel J12 Cybernetic Фото: Chanel Chanel J12 Cosmic Фото: Chanel Chanel J12 Cosmic Фото: Chanel Chanel J12 Cosmic Фото: Chanel Chanel Premiere Robot Фото: Chanel Chanel Lion Astroclock Фото: Chanel Chanel Monsieur Tourbillon Meteorite Фото: Chanel

В этот раз собрали все главные часовые коллекции Chanel и создали из них капсульную коллекцию Interstellar — так звучит тема часового года. Больше всего сюда попало часов J12 — тут и J12 Hyper Cybernetic, где черная керамика асимметрично распадается на бриллиантовые пиксели, и просто J12 Cybernetic, где эти пиксели из белой керамики. Тут и целый набор из семи часов Eclipse Box в отдельной коробке — от белых к черным, отражающих разные фазы затмения. Самые минималистичные — J12 Interstellar из черной керамики со звездой на секундной стрелке, самые веселые — Mademoiselle J12 Cosmic, где на черном циферблате сама Шанель в черно-белом вечернем платье машет руками-стрелками, а наиболее нам приглянувшиеся — белые J12 Cosmic, на циферблате которых будто бы рассыпаны стикеры летающих тарелок, ракет и космонавтов. Из других коллекций сюда попали Boy-Friend Cyberdata с циферблатом в виде микросхемы, Monsieur Tourbillon Meteorite с циферблатом из метеорита, Premiere Robot, чей восьмиугольник Вандомской площади стал частью фигурки робота, и восхитительные настольные часы Lion Astroclock со скульптурной фигурой льва и стеклянным глобусом, где заключен совершенно космического вида механизм.

Маленькие независимые мануфактуры

Все они не участвуют в W&W, но показывают свои новинки в то же самое время, когда в Женеву съезжаются все — клиенты, пресса и байеры,— на своих мануфактурах или в сьютах женевских отелей.

Главной звездой у F.P. Journe стали часы FFC — и это самые впечатляющие часы, показанные в Женеве. FFC — серийная версия модели FFC Blue Francis Ford Coppola, сделанной Журном для аукциона Only Watch 2021 и проданной там за 4,5 млн швейцарских франков. Что же такого поразительного в FFC? Прежде всего то, как они указываю время, а также то, как блестяще были решены связанные с этим технические задачи. Эти часы появились на свет потому, что жена Фрэнсиса Форда Копполы Элеонора подарила ему на день рождения часы Франсуа-Поля Журна, и они произвели на Копполу такое впечатление, что он захотел встретиться с их создателем, а при встрече спросил его, не думал ли он когда-нибудь о старинном способе показывать 12 часов с помощью пяти пальцев. Идея эта так понравилась Журну, что он потратил семь лет на то, чтобы создать FFC Blue, модель с механической рукой-индикатором. И вот сейчас эти часы становятся частью журновской коллекции Classique. Франсуа-Поль Журн сделал один гениальный эстетический ход — он не стал имитировать руку настоящую, а взял в качестве образца рисунок механического протеза, сделанный знаменитым французским хирургом XVI века Амбруазом Паре. Эта старинная серебристая титановая рука, помещенная на открытый механизм из розового золота с черными титановыми мостами, создает такой нужный и точный контраст этой красоте технологичной классики. Итак, часы показывает механическая рука, мгновенно выбрасывая или убирая пальцы, минуты же показывает не стрелка, а вращающееся на большом ультраплоском керамическом подшипнике кольцо. Это позволило сэкономить несколько миллиметров, необходимых для размещения руки в корпусе диаметром 42 мм и толщиной 10,7 мм. Главную же техническую задачу Журн обозначил так: «Самое важное в часовом искусстве скрыто от глаз. В данном случае важно было заставить двигаться пять пальцев с наименьшими усилиями». Нужно было использовать только энергию заводного барабана механизма Octa Caliber 1300.3, который рассчитан на запас хода в 120 часов. Для этого решено было установить устройство постоянной силы между колесной передачей и системой индикации — как в больших башенных часах. Каждый час эта система высвобождает накопленную от заводного барабана энергию через анкер и так приводит в движение серию из десяти кулачков, контролирующих движения пальцев ладони. И это было вторым, техническим феноменальным ходом Франсуа-Поля Журна. Наблюдать за движением этой руки можно бесконечно — на презентации каждый выкинутый вперед или, напротив, убранный палец вызывал у взрослых и серьезных людей детский восторг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Urwerk UR-102 Reloaded Фото: Urwerk Urwerk UR-102 Reloaded Фото: Urwerk Следующая фотография 1 / 2 Urwerk UR-102 Reloaded Фото: Urwerk Urwerk UR-102 Reloaded Фото: Urwerk

Главная новость Urwerk — это коллекция UR-102 Reloaded, перезапуск через 26 лет самой первой коллекции UR-102, с которой и началось сотрудничество часовщика Феликса Баумгартнера и дизайнера Мартина Фрая, сооснователей Urwerk. Представляя новую коллекцию, Мартин Фрай показал часы 1997 года и рассказал, что придумывал их дизайн под сильнейшим впечатлением от увиденной в музее точной копии первого советского спутника. И что, впервые попав в Москву, пошел в Музей космонавтики,— и дальше мы долго говорили про русский космизм, Федорова и Циолковского. Это были еще круглые часы, но уже без стрелки, их единственный фокус — «блуждающий час», часовой блок, который скользит по полукруглой дорожке. Фрай говорит: «В модели UR-102 мы поставили на указатель часа, напоминающий небесное тело и его механику». Если тогда часы были сделаны из блестящего анодированного алюминия, потому что корпус часов, как корпус спутника, должен был отражать любое встреченное тело, то сейчас используется титан. Размер корпуса сейчас 41 мм против 38 мм тогда, заводная головка теперь сливается с корпусом и перемещена на 4-часовую отметку, а ушки корпуса стали более видимыми и напоминают крепления космического спутника. UR-102 Reloaded представлены в двойном футляре тиражом в 25 экземпляров, в каждом — две версии часов, Titanium (из титана) и Black (из стали и титана с черным покрытием PVD).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Carillon Tourbillon Biver Фото: Biver Carillon Tourbillon Biver Фото: Biver Следующая фотография 1 / 2 Carillon Tourbillon Biver Фото: Biver Carillon Tourbillon Biver Фото: Biver

А главной часовой новостью стал Biver — новый бренд великого часового менеджера Жан-Клода Бивера., созданный им вместе с 22-летним сыном Пьером. Бивер, только за последнее десятилетие возглавлявший Hublot, а потом бывший начальником всего часового подразделения LVMH, рассказывает, как долгие годы сожалел о Blancpain, который он вместе со своим партнером Жаком Пиге купил в 1981-м, возродил и продал в 1992 году — потому что, как он говорит сейчас, «был слаб и не был уверен в своих силах». И вот, создавая собственный бренд, он решил, что вернется к неоклассике, чтобы замкнуть таким образом этот круг. Человек, который 50 лет провел в часовом бизнесе, в 73 года начинает собственное дело на старой ферме под Женевой совсем маленькой компанией, фактически втроем — он, его сын и инженер Франсуа Перес, спроектировавший, в частности, прошлогодние Bvlgari Octo Finissimo Ultra. И первые часы, которые они показывают — Carillon Tourbillon Biver c механизмом JCB001,— это минутный репетир с турбийоном, сочетание двух усложнений высшего уровня. А ко всему еще и карильон, то есть дополнительный, третий молоточек репетира против двух обычных, полировка и отделка каждой детали, даже нижней стороны стрелок и циферблатов, турбийон на титановой каретке, микроротор автоподзавода и куполообразный циферблат, выточенный из единого блока натурального камня — сланцево-серый обсидиан или ультрасиний содалит,— и все это за какие-то несколько месяцев, что, надо сказать, поражает воображение. И если Бивер, последний из великих, начинает с самого сложного, то, значит, он чувствует потенциал швейцарской часовой индустрии и смотрит на ее будущее с оптимизмом. А его видению можно доверять.

